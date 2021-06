De Hongaarse ambassadeur in Nederland Andras Kocsis heeft in een ingezonden brief in de Volkskrant als reactie op de kritiek op de laatste gebeurtenissen in Hongarije op het gebied van de mensenrechten nogal hoog ingezet door de kritiek op zijn land af te doen als “goed georganiseerde hysterie rond Hongarije.”

De ambassadeur doet of links tegen de bescherming van kinderen en de bestrijding van pedofilie is. Framing heet dat. Hij vind de huidige linkse campagne tegen Hongarije een voorbeeld van liberale intolerantie: links streeft naar een hegemonie van opinie in plaats van een pluralisme aan ideeën.

Kennelijk is in zijn opvatting een autocratie die de democratie om zeep helpt slechts een vorm pluralisme. Het is eerder een compliment voor links dat zij campagne voert om de waarden waarop de EU is gevestigd, ook in Hongarije beschermd te zien.

Hongarije moet leren dat je niet van de Europese Unie kunt profiteren en tegelijkertijd een autocratie kunt optuigen naar Trumpiaans model met leugens en antidemocratische hervormingen. Alles naar het scenario dat Newt Ginrich ook voor Polen had bedacht, toen zijn vrouw ambassadeur bij het Vaticaan was. Met de kerk als spil.

De pseudo-dictatoriale neigingen van matroosje Orban zijn niet lachwekkend. Waarom de typering matroosje Orban? Omdat hij dolgraag in de voetsporen van admiraal Miklós Horthy lijkt te willen treden, die als regent een autocratisch bewind in Hongarije voerde. Horthy was wel echt admiraal overigens.

Dat het economisch niet slecht gaat in Hongarije is aan een aantal grote Duitse bedrijven te danken, waaronder Volkswagen, en aan de miljardensteun van Europa.

Het wordt tijd om een ernstig gesprek met de grote ondernemers in Europa te hebben, om te voorkomen dat zij blijven meehelpen de democratie in Europa om zeep te helpen, door in landen als Hongarije te investeren. Zo niet, dan behoort een boycot altijd nog tot de mogelijkheden. Hongarije zelf dient door de EU zo gedisciplineerd te worden dat ze het wel uit hun hoofd laten om de waarden waar de EU voor staat met voeten te blijven treden.