Gisteren kreeg hij steun bij zijn kruistocht tegen onwetendheid. Maurice de Hond, die ons dagelijks via Twitter bestookt met hele interessante kanttekeningen bij de stortvloed van statistieken die we dagelijks over ons heen krijgen.

Natuurlijk kan iedereen bedenken dat er grote verschillen zijn hoe je de statistieken nu en in maart dit jaar moet lezen. Bijvoorbeeld dat als je meer test, er ook meer besmettingen worden geconstateerd. Dat als er met name jongeren besmet raken, er minder ziekenhuisopnames zijn. Minder sterfgevallen omdat ze inmiddels beter weg weten met Covid19. Maar hoe het nou echt in elkaar zit weet je eigenlijk niet. Het RIVM dendert maar door en de adviezen zijn allemaal in de lijn met wat de politiek toestaat. En De Hond blijft maar tikken dat het tijd wordt daar een einde aan te maken.

Nu is er een open brief van 37 vooraanstaande wetenschappers die in een zeer genuanceerde brief pleiten voor een loskoppelen van het wetenschappelijk onderzoek van het regeringsbeleid. Ze constateren dat Nederland bovenaan staat als het gaat om de stijging van het aantal besmettingsgevallen, en op de 30ste plaats in Europa als het gaat om testen per persoon. Wetenschappelijke inzichten hebben volgens de briefschrijvers te laat en te weinig het beleid bepaald.

Dat beleidsadvies komt nu van het RIVM en het door het RIVM voorgezeten Outbreak Management Team (OMT) en wordt nauwelijks wetenschappelijk onderbouwd met feiten. Het OMT is niet onafhankelijk. De samenstelling ervan is eenzijdig.

De wetenschappers verwijzen naar het Engelse SAGE als voorbeeld, daarin hebben naast medici, economen, ingenieurs, chemici, natuurkundigen etc. plaats. Er is in Nederland momenteel weinig interactie tussen het wetenschappelijk veld en het RIVM. Volgens de schrijvers: “Had het niet zo ver hoeven komen – het kan zo niet verder.”

Nu heeft onze tienjarige teflon premier aangekondigd dat we nog verder op slot moeten. Een halfslachtige lockdown. We zijn overgeschakeld naar Iers model. Waarom dat gebeurt, of het ergens op slaat of veel eerder had moeten gebeuren is net zo onduidelijk als de vraag of een mondkapje nou wel of geen zin heeft. (Teflon is overigens giftig).

Rutte, De Jonge, Tweede Kamer, wordt wakker en kijk eens wat dieper naar de stalk-berichten van Maurice die echt wel ergens op slaan. Ga in op het goedbedoelde onafhankelijk initiatief van Robert Dijkgraaf en zijn 37 wetenschappers die het beste met ons voor hebben.

Een minuut voor twaalf: het kan zo niet verder.