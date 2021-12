Maxwashing: de échte winnaar is het meest fossiele bedrijf ter wereld

Shell is een duurzame koploper in vergelijking met dit bedrijf.

Maxwashing. Dat is het. Ja, het is een onweerstaanbaar snelle topsport, met emotie, entertainment, competitie, Hollandse glorie. Met een aansprekend vader-en-zoon-verhaal. En felicitaties van de koning en de premier.

Maar Max is niet de enige winnaar. De échte winnaar is natuurlijk de hoofdsponsor, het grootste, meest fossiele bedrijf ter wereld: Aramco, het Saoedische staatsoliebedrijf. Aramco wil tot aan het einde der dagen olie oppompen, vele miljarden vaten per jaar, en trekt zich werkelijk niks aan van klimaatverandering. Shell is een duurzame koploper in vergelijking met dit bedrijf.

De Saoedische grootaandeelhouders zijn de kraamkamer van het wahabisme, de meest mens- en vrouwonvriendelijke ideologie denkbaar. Ze zijn sponsor van gewelddadige, extremistische groepen wereldwijd, als IS, onder meer verantwoordelijk voor aanslagen in Londen, Madrid, Brussel, Parijs. En het regime krijgt nu vrij spel bij de totale destructie van Jemen, waar grootschalige uithongering van de bevolking plaatsvindt. Het lyncht journalisten en onderdrukt het maatschappelijk middenveld en vrouwenrechten.

Maar ook teamsponsors als Mobil1, Shell en Petronas staan er goed op. Het is de viering van auto’s die rijden op brandstof. Niet alleen veroorzaken ze klimaatschade door broeikasgassen; jaarlijks komen door brandstofauto’s wereldwijd miljoenen mensen om, onder andere door fijnstof en luchtverontreiniging veroorzaakt door verbrandingsmotoren.

Interessant hoe zoiets werkt. Honderden miljoenen mensen hebben een positievere merkassociatie met Aramco en allerlei andere fossiele merken. Met Max Verstappen als kers op hun taart. Geen wonder dat er honderden miljoenen voor F1-sponsorsdeals worden betaald.

Hoe zou Alaa Nassif, de vrouw van de in stukken gehakte journalist Jamal Khashoggi, dit spektakelstuk beleefd hebben? Ik denk al met al als een geweldige overwinning. Voor Aramco en het Saoedische regime.