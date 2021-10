Nico Haasbroek becommentarieert wekelijks ontwikkelingen in de media.

Dit verhaal gaat over MediaMieke. Bij het schrijven over haar lap ik als een ondeugend kind, maar met mijn volle verstand, even alle journalistiek-ethische regels aan mijn laars. Heerlijk!

Bijna niemand die Joop.nl volgt zal weten wie Mieke van der Linden is. Dat komt vooral omdat zij de achtergrond boven de voorgrond prefereert, maar het heeft ook te maken met haar eigen achtergrond. Ze is de dochter van de reeds overleden Willem, een mooie, lieve slagersknecht, en een zich vaak onconventioneel gedragende lieve moeder, die naar de naam Rika luisterde. Mieke werd geboren in de Rotterdamse volksbuurt Crooswijk. Als dubbeltje.

Vandaag, 22 oktober 2021, wordt Mieke in Arminius in het zonnetje gezet. Als het veelvoud van een kwartje. Door de vele Rotterdammers die haar wel kennen. Ze ontvangt daar de Pietje Bell Prijs. Pietje Bell kwam ook uit een Rotterdamse volkswijk en was een deugniet en een durfal. Op Wikipedia lees ik: “Hij beschikt over een groot rechtvaardigheidsgevoel en een klein hartje en combineert een enorme ondernemingslust en een onafhankelijke geest met zeer weinig respect voor autoriteiten.” Dat zijn stuk voor stuk eigenschappen die ook op Mieke van toepassing zijn. Maar ze is bovendien heel origineel, straatwijs, lief voor anderen en humoristisch.

Wat Mieke de afgelopen 35 jaar allemaal heeft gedaan is te veel om op te noemen. Ze was het creatieve brein bij onder andere Radio Rijnmond, het Internationaal Film Festival Rotterdam en De Doelen. Ze werkte intensief samen met mensen als Wilfried de Jong, Loes Luca, Paul de Leeuw, Marlies Dekkers, John Buijsman en Herman den Blijker. Zie dat niet als name-dropping, maar als uitingen van soms hechte vriendschappen.

Mieke fietst dagelijks door de stad, is op de Kruiskade, rond de dierenwinkel De Rimboe, en op zaterdag op de markt in het centrum. In contact met mede-Rotterdammers.

Aan ideeën nooit gebrek. Haar mooiste idee vind ik misschien wel de manier waarop ze met Ahmed, die wij de verenman noemen, omgaat. De verenman stond jaren op een verkeerskruispunt in Rotterdam West. Elke dag in een andere uitmonstering, en vaak opvallende geluiden makend. Daar is hij weggejaagd.

Maar Mieke organiseerde vorige maand ook de poolparty waar zo’n tweehonderd honden in een openluchtzwembad kwamen spelen en zwemmen. Ze beheerst de kunst van het communiceren als geen ander. Zo wil ze eigenlijk een winkeltje beginnen om praatjes te verkopen.

De burgerlijke mainstream media, van de kranten tot de radio & tv, weten geen raad met Mieke van der Linden. Hoe bericht je over iemand waar je geen grip op kan krijgen? Hoe bericht je over een dubbeltje? Er zal ook sprake zijn van jalousie de métier. Lees haar stukken die ze voor de NRC schreef, haar interviews in Nieuw Rotterdam, luister naar wat ze voor Radio Rijnmond deed, kijk naar filmpjes voor Open Rotterdam, of volg haar actitivteiten via De Doelen en de Dogparade 010. En oordeel zelf over haar talent.

Mieke is mijn vrouw.

En wat zou ik het aardig vinden als dit keer niet de gebruikelijke, vaak boze, anonimi op mijn stukje gaan reageren, maar vooral personen die Mieke kennen. Voor jullie heb ik de volgende vragen: Waar kennen jullie Mieke van? Welke herinneringen hebben jullie aan haar? En wat vinden jullie van Mieke?