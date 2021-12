Meer dekoloniale helden in onze straten

Koloniaal verleden, misdaden tegen de menselijkheid en excuses; landelijk is er volop aandacht voor, maar op lokaal niveau komen daar weinig acties uit voort. Eén manier waarop dat kan is door meer diversiteit te brengen in gemeentelijke straatnamen. Dit artikel bevat een overzicht van de belangrijkste dekoloniale helden uit de vaderlandse geschiedenis. Straatnaamwaardige verzetshelden dus, ook wel aangeduid als vrijheidsstrijders, onafhankelijkheidsstrijders, emancipatoren en mensenrechtenactivisten.

Er zijn veel mooie woorden voor, maar bedroevend weinig straatnamen. Wat betreft de oostelijke koloniën kent Nederland geen énkele Soekarnostraat en slechts één Mohammed Hattastraat (in Haarlem). Van de westelijke koloniën zijn er enkele straten te vinden vernoemd naar Boni (in Utrecht, Den Haag, Amsterdam), Tula (Utrecht, Amsterdam) en Anton de Kom (Middelburg, Den Haag, Amsterdam). Maar dat is het wel zo ongeveer. Het ontbreken van ‘dekoloniale helden’ in het straatbeeld reflecteert de onbalans in ons nationale geschiedenisverhaal. Dat verhaal, geconstrueerd in de laat 19e eeuw, is voortgekomen uit een verlangen naar grootsheid en heldendom, maar is vooral nostalgisch en ahistorisch.

Mensenrechtenschenders

Het is waar dat veel Nederlandse steden zogeheten Indische buurten hebben. De meeste zijn gebouwd in het interbellum. De straten in die buurten zijn echter niet genoemd naar vrijheidsstrijders, maar naar gebiedsdelen, zoals Java, Sumatra, Curaçao, Suriname, etc. Tegelijkertijd refereren veel straten wel aan allerlei zeehelden, generaals en politici die (re)koloniale oorlogen voerden. Zo heeft mijn stad een wijk met straten vernoemd naar gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië. Het waren feitelijk onze grootste mensenrechtenschenders avant la lettre die voor de VOC de monopolies van handelswaren wisten te bevechten: Jan Pieterszoon Coen (nootmuskaat), Antonie van Diemen (kaneel), Cornelis Speelman (kruidnagel), Van Imfoff (wederom kaneel), Van Heutsz, et cetera.

Om die ongelijkheid in straatnamen enigszins recht te zetten is het voor gemeenteraden en straatnamencommissies wel zo handig een overzicht te hebben van de belangrijkste dekoloniale helden en heldinnen – als we ze zo mogen noemen. Bijgaande lijst is samengesteld door verschillende mensen uit de Afrikaanse en Aziatische diaspora. Het kan een bron zijn voor nieuwe straatnamen in elke gemeente. Er staan opvallend veel vrouwen in.

Doorgaand proces

In het overzicht ligt de nadruk op verzetsstrijders van vóór de onafhankelijkheid of dekolonisatie. In de Tweede Wereldoorlog ontpopte het zelfbewustzijn in de voormalige Nederlandse koloniën, zowel in de Oost als in de West. Indonesië werd onafhankelijk in 1949. Suriname in 1975. Het gaat dus om heldhaftige personen van divers pluimage, uit verschillende tijdperken en verschillende delen van het koloniale rijk. Afhankelijk van tijd en plaats identificeerden zij zich al dan niet met een te vormen nationale staat. Zo zijn tal van Atjehers, Molukkers en Papoea’s blijven strijden tegen de staat Indonesië, als nieuwe kolonisator. De strijd om vrijheid en emancipatie is een doorgaand proces.

De Oost (Oost-Indië)

Bali

Oentoeng Soerapati (1660-1706), vroege vrijheidsstrijder; leidde guerilla tegen de VOC

I Gusti Ngurah Rai (1917-1946), commandant van de onafhankelijkheidsstrijders op Bali

Java

Mangkoenegara I (1725-1795), legerleider in 3e Javaanse successieoorlog (1749-1755)

Nyi Ageng Serang (1752–1838), verzetsstrijdster in Java-oorlog (1825-1830)

Diponegoro (1785-1855), opstandelingenleider Java-oorlog

Raden Adjeng Kartini (1879-1904), voorvechtster van vrouwenrechten, schrijfster

Tirto Adhi Soerjo (1880-1918), journalist-oprichter Sarekat Islam (National. ver.) 1912

Oemar Said Tjokroaminoto (1882-1934), ‘De Ongekroonde van Java’, leidde jongeren op

Dewi Sartika (1884-1947), oprichtster eerste meisjesschool op inheems initiatief 1904

Ki Hadjar Dewantara (1889-1959), onderwijsman, oprichter Indische Partij 1912

Soekarno (1901-1970), oprichting Partai Nasional Indonesia 1927, 1e president in 1945

Sutomo / Bung Tomo (1920-1981), organiseerde de aanval in Soerabaja in 1945

Soe Hok Gie (1942-1969), Chinese Javaan verzette zich tegen dictatuur Soeharto

Molukken

Bakanuku / Sultan Nuku (1738-?), Sultan-zeekapitein verdreef VOC uit de Molukken in 1801

Kapitein Pattimura (1782-1817), Moluks militair, leidde opstand in 1817 bij Ambon

Martha Christina Tiahahu (1800-1801), Moluks vrijheidsstrijdster in opstand 1817

Chris Soumokil (1905-1966), president Rep. Zuid-Molukken (RMS) van 1950 tot 1966

Nieuw-Guinea

Angganitha (overl. 1942), genezeres-oprichtster Koreri-beweging op Papoea N-G

Bunaibo / Yape Ipuwe, leider Obano-opstand 1956 op Papoea N-Guinea

Arnold Ap (1946-1984), emancipator papoea-cultuur, Organisasi Papua Merdeka

Sumatra (Atjeh)

Imam Bonjol (1772-1864), verzetsleider West-Sumatra; Padri-oorlogen (1803-1837)

Teukoe Oemar (1854-1899), aanvoerder in de Atjehoorlog (1873-1914)

Tjoet Nja Dinh (1848-1908), 3e vrouw van Teukoe Oemar, streedt tegen Van Heutsz

Si Singamangaraja XII (1849-1907), Sumatraanse priester-koning opstand 1883 en 1907

Tjoet Nja Meutia (1870-1910), verzetsstrijdster en -leider in Noord-Atjeh

Panglima Polèm IX (overl. 1940), ‘De ongrijpbare Pimpernel’, aanvoerder in Atjeh-oorlog

Mohammed Hatta (1902-1980), student-gevangene in Nederland, vicepresident republiek

Fatmawati Soekarno (1923-1980), trouwde in 1943 met Soekarno (in ballingschap)

De West (West-Indië)

Aruba:

Verginia Dementricia (geb. 1842), vrouwelijke vrijheidsstrijder

Betico Croes 1938-1986, status aparte-voorvechter

Berbice (deel van Nederlands-Guiana):

Cuffy (overl. 1763), eerste slavenopstand hele Amerikaanse continent

Curaçao:

Maria (overl. 1716), leider slavenopstand 1716

Tula (overl. 1795), leider slavenopstand 1795

Bastiaan Carpata (overl. 1795), slavenopstand 1795

Nilda Pinto (1918-1954), schreef (kinder)boeken in papiamento (vanaf 1939)

Tata de Lannoy-Willems (1913-1983), eerste vrouwelijk parlementslid op de Antillen (1949)

Sint Eustatius:

Black Harry (18e eeuw), methodist-prediker onder de slaafgemaakten

Thomas Dupersoy (19e eeuw), leider slavenopstand 1848

Sint Maarten

One-Tété Lohkay (19e eeuw) , vrouwelijke vrijheidsstrijder

Suriname:

Asikan Sylvester (1690-1769), aanvoerder gevluchte slaven (marrons)

Boston Bendt (18e eeuw), opstand aan de Tempatikreek 1757

Boni (1730-1793), Baron, Jolicoeur, Boni-oorlogen (fort Boekoe) 1757-1793

Kodjo (1803-1833), Mentor, Present, stadsbrand Paramaribo 1832

Tata Colin (overl. 1837), verzetsleider te Coronie 1837

Kapitein Broos (1821-1880), marronaanvoerder rond 1863

Janey Tetary (1856-1884), opstand hindoestaanse contractarbeiders 1884

Anton de Kom (1898-1945), sociaal advocaat, geschiedschrijver

Isabella Richaards (1904-1985), parlementslid in Suriname (1963)

Sophie Redmond (1907-1955), arts en toneelschrijfster

Johanna Schouten-Elsenhout (1910-1992), dichteres in sranan (surinaams)

Johan Ferrier (1910-2010), oprichter Nationale Partij Suriname 1947

Simon Sanches (1915-2002), staatsgreeppoging 1947

Humbert Willems (overl. 2006), opstand van leprozen 1948

Asta Elstak (1917-1994), Surinaamse vrouwen- en ouderenorganisaties

Wally Waaldijk (1921-2005), slavernijhistoricus, journalist en Surinamist

Urmila Tewarie (1922-1990), eerste voorzitter Hindoestaanse vrouwenorganisatie

Ilse Henar-Hewitt (1922 -1996), pionier Surinaamse vrouwenrechtenbeweging

Eduard Dap (1934-2009), Surinaamse marronvoorvechter in Nederland

Henk Arron (1936-2000), onafhankelijkheidsvoorvechter, 1e premier in 1975

Met opzet vindt de lezer in het bovenstaande uitsluitend ‘niet-Europese Nederlanders’. Maar het betreft wel allemaal rijksgenoten. Ergens moet een grens getrokken worden. Dus nu eens geen namen van Europese dekoloniale verzetsstrijders, zoals bijvoorbeeld Henk Sneevliet of Poncke Princen, die actief waren Nederlands-Indië. Ook geen Toussaint L’Ouverture (1743-1803), de Franse koloniale verzetsheld op Haïti. Hij is van grote invloed geweest op de dekolonisatie van het Caribische gebied, maar opereerde dus niet in het Nederlandse koloniale rijk. In Frankrijk dragen vele straten zijn naam.

Deze lijst heeft niet de pretentie foutloos of volledig te zijn, correcties en aanvullingen zijn welkom. Ongetwijfeld zijn er nog strijders geweest in Zuid-Afrika, Sri Lanka en Brazilië. De vergeten oorlogen in die landen kun je als opstanden tegen Nederlandse kolonialen zien. En natuurlijk zijn er twijfelgevallen. Neem bijvoorbeeld Elisabeth Samson. Zij was een succesvolle zwarte zakenvrouw in Suriname; zeer opvallend in de 18e eeuw, maar als plantagehoudster bevestigde zij ook de maatschappelijke ordening van slavernij. Of Grace Schneiders-Howard, het eerste vrouwelijke Statenlid in het parlement van Suriname (1938). Zij toonde zich in de oorlog juist tegenstander van wijzigingen in het koloniale systeem.

Scheve schaats?

Tot slot ontbreken op deze lijst ook de hedendaagse emancipatoren en mensenrechtenactivisten -waarvan er vele zijn. Regel is namelijk dat personen die nog in leven zijn of minder dan tien jaar geleden zijn overleden niet in aanmerking komen voor een straatnaam. Zij kunnen immers nog een scheve schaats rijden, ook na hun carrière, zelfs postuum. Alleen voor leden van het koninklijk huis wordt wat dit betreft een uitzondering gemaakt. In mijn woonplaats is in 2009 een sporthal vernoemd naar Ireen Wüst, die nota bene nog bezig is met schaatsen. Maar die naam kan veranderd worden mocht blijken dat Wüst het monopolie op eremetalen met verboden middelen heeft bevochten. Een straatnaam aanpassen ligt gewoon wat moeilijker vanwege alle adres(ver)wijzigingen.

Nog even wachten dus voor de onlangs overleden Sumatraanse journalist-activisten Djajeng Pratomo en Muchtar Pakpahan. Jammer ook voor Surinamers als Stanley Rensch, Nadia Raveles, Trudy Guda, Ronnie Brunswijk en Héloïse Rozenblad. En ja, ook voor Letitia Vriesde die vijfmaal aan de Olympische Spelen deelnam.

Hoe dan ook mogen we er toch van uit gaan dat steeds meer Nederlandse straten vernoemd zullen gaan worden naar niet-hedendaagse, dekoloniale helden uit onze gedeelde geschiedenis. Maar dan zonder nostalgie en valse constructies alstublieft. Het zou een blijk van waardering zijn voor hun historische verdiensten (eerherstel) en een teken van échte inclusiviteit.