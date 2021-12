Met leugentjes en halve waarheden over vaccinatiebewijs ondermijnt kabinet het vertrouwen

Vaccinatiebewijzen in Nederland worden in houdbaarheid beperkt, meldt NU.nl. Een klein puntje op de i. Het gaat daarbij uitsluitend om de digitale coronatoegangsbewijzen (CTB). De geldigheidsduur van papieren CT-bewijzen was al beperkt tot maximaal een jaar. In elk geval de mijne.

Het stond in de sterren dat dit zou gebeuren. Al in de eerste helft van 2021 wezen veel experts erop dat de COVID-19 vaccins wel eens beperkt konden werken. En dat het erop zou uitlopen dat mensen jaarlijks (of vaker) zouden moeten worden gevaccineerd. Een verdienmodelletje voor de farmaceutische industrie, meenden sommigen. Ik snap de scepsis.

Dus ik dacht: aha. Als dat zo is, gaan ze morrelen aan de geldigheidsduur van de vaccinatiebewijzen / CRB / QR-code. Ik ben toch al niet zo van de smartphone: Big Brother is travelling with you. Weet je wat? Ik vraag een papieren vaccinatiebewijs aan. Dat is handig, biedt meer privacy en die kunnen ze niet met terugwerkende kracht in geldigheidsduur beperken.

Op een zonnige dag in oktober kwam mijn vaccinatiebewijs per ouderwetse postbode aangereisd. Et voilà, daar was het bewijs van mijn vermoeden: de geldigheidsduur van mijn papieren QR-code was al beperkt. Op papier was mijn vaccinatiebewijs slechts geldig tot 13 oktober 2022.

Blijkbaar hield het ministerie van Volksgezondheid al in oktober 2021, vermoedelijk al eerder, rekening ermee dat de vaccins beperkt zouden werken, en dat er opnieuw gevaccineerd moest worden. Dat is op zich niet onlogisch gedacht en regeren is vooruitzien. Alleen… zeg dat dan vanaf het begin. Nu sta je als burger verbijsterd aan de zijlijn en voelt menigeen zich bij de neus genomen, bedot, belazerd, verneukt. Dat dit zo is, kun je lezen in de commentaren onder het bericht van NU.nl. Veel braaf gevaccineerden vragen zich daar in goede gemoede af of hij/zij wel wil meegaan met booster-prikken tot in de lengte van jaren. Dom hoor, van Hugo. Om ook bij dat effect weer niet stil te staan.

Dat er een volgende golf corona-zieken en doden zou komen, konden alle experts van Nederland bij het loslaten van de WHO-voorzorgsmaatregelen (‘dansen bij Janssen’) al voorspellen. Alleen bij het ministerie van Volksgezondheid wisten ze dat tot voor kort nog niet. Maar dat er opnieuw gevaccineerd moest worden, wisten ze daar in september/oktober blijkbaar wel. Bijzonder. Reken maar van yes dat dit een aanjager, zeg maar een ‘booster’ voor complottheorieën zal zijn.

De mededeling van het ministerie van Volksgezondheid aan NU.nl dat “het nog niet bekend (is) wanneer de geldigheidsduur ingaat”, omdat “het niet zomaar geregeld is”, is wat betreft de papieren QR-code in elk geval onjuist. Zo je wilt: een leugen. Dat is een extra risico. Met al die leugentjes en halve waarheden ondermijnt het kabinet a.i.i.o. de rechtsstaat en de democratie, de grondrechten en de mensenrechten, het vertrouwen. Daar komt gedonder van.