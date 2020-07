Goed nieuws. Milieudefensie, het instituut dat ons verdedigt tegen de klimaatondergang, heeft circa 8,3 miljard euro gevonden dat kan worden besteed aan verduurzaming. In een pas verschenen onderzoek komt die club tot de conclusie dat het kabinet jaarlijks een dergelijk bedrag aan subsidie uitgeeft aan het verergeren van de klimaatcrisis. Bijna 5 miljard aan lucht- en scheepvaart, de zware industrie, energiecentrales en de landbouwsector. Nog eens 2,9 miljard aan exportkredieten en garanties voor allerlei vervuilende internationale bedrijven. Tot slot wordt nog een half miljard geïnvesteerd in fossiele brandstoffen door staatsbedrijven.

Deze maand nog meldde het kabinet zich in te gaan zetten voor verduurzaming van de financiële sector. Hoekstra noemde zijn notitie: “Van oliedom naar gezond verstand.” Erg leuk zo’n bekentenis van een politicus.

Het kabinet kondigt regelmatig allerlei belangrijke initiatieven aan om de klimaatcrisis op te lossen. De basisindustrie (halfproducten e.d.) zal in 2050 klimaatneutraal worden. Huizenbezitters mogen hun huis verduurzamen met subsidie. De veehouderij moet op korte termijn worden verduurzaamd, alleen voor het vergroenen van varkensboeren is al 2 miljard nodig. De ene notitie na de andere Kamerbrief verschijnt over verduurzaming.

Kat in het bakkie. Dat wordt natuurlijk twee vliegen in één klap voor Den Haag. Door het stopzetten van de 8 miljard aan subsidies wordt de ambitie voor CO2 neutraal al makkelijker bereid. Vervolgens is er 8 miljard extra beschikbaar voor de juiste initiatieven. Bovendien loopt het kabinet minder risico op een proces van Milieudefensie wegens het schenden van beloftes die ze in 2013 deed. Namelijk dat ze in 2020 zou stoppen met het gebruik en de productie van kolen, gas en olie.