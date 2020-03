Er is al vele jaren gesteggel over de door de luchtvaart veroorzaakte vervuiling en het lawaai. Nu de luchtvaart vrijwel geheel uitvalt kunnen er metingen worden gedaan.

De coronacrisis is een ramp voor het land. Veel mensen vrezen voor hun baan. Wij allen proberen, via de belastingpot, bedrijven te redden van de ondergang. Dat is terecht. Maar deze benarde situatie biedt ook kansen. Ik pak er eentje uit.

Er is al vele jaren gesteggel over de door de luchtvaart veroorzaakte vervuiling en het lawaai. De Schiphol Group zegt A, de milieukundigen zeggen B, de actievoerders zeggen C en de KLM zegt dan weer D. Waarbij de actievoerders vooral naar deskundigen luisteren en niet naar de bureaus die geen metingen doen voor de luchtvaartsector, maar berekeningen. Dat levert een enorm gedoe op en veroorzaakt een groot wantrouwen bij de omwonenden van de luchthavens. Zo erg zelfs dat de actievoerders met een eigen lawaaiapp zijn gekomen (Explaneapp) en systematisch de berekeningen van de luchtvaartindustrie betwisten en zelfs onderuithalen.

Het is nu het moment om die ruzie te beslechten. Nu de luchtvaart vrijwel geheel uitvalt kunnen er metingen worden gedaan. Die metingen kunnen nu laten zien hoe het is als er geen luchtvaart is. Daar hoeven we niets extra’s voor te doen. We kunnen van een enorme nood een geweldige deugd maken. Noem het een nulmeting. Als alles weer wordt opgestart kunnen eerlijke vergelijkingen worden gemaakt tussen de situatie nu en straks. Wie kan daar nu tegen zijn? Ik neem aan dat de voorstanders van de luchtvaart ook graag eerlijke cijfers hebben. Want op basis van eerlijke cijfers kun je een correcte afweging maken over wat je acceptabel vindt en wat niet. En we beseffen het ook allemaal: meten is weten.

Dus, minister: laat direct metingen verrichten door onafhankelijke deskundigen. Het is nú de kans om een einde te maken aan jarenlang getouwtrek over de vervuilings- en overlastcijfers. Haal nog iets goeds uit deze ramp. Later kan dan de overheid dan nooit verweten worden dat ze nalatig is geweest. Doe dus nu de nulmeting op en rond de luchthavens.