Het was vanaf de opening van de stembus al duidelijk: onze minister van klimaat Eric Wiebes kon op de meeste stemmen rekenen. Niet zo gek, denken wij, want wij horen de minister geregeld zeggen dat Nederland zo goed bezig is, terwijl we ook allemaal weten dat het nog maar de vraag is of Nederland de klimaatdoelen voor 2030 – 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990 – gaat halen . Officieel is het hele kabinet Rutte-III overtuigd van de noodzaak om fossiele energie vaarwel te zeggen, maar ondertussen kreeg de fossiele industrie dit jaar nog evenveel subsidie (4,5 miljard!) als CO2-besparende maatregelen.

Hoe urgent is klimaatverandering?

We reiken de Gouden Hockeystick uit voor het verspreiden van des- of misinformatie over klimaatverandering en klimaatwetenschap. Natuurlijk is de minister geen klassieke klimaatontkenner, maar wij zijn er niet van overtuigd dat onze minister van klimaat het probleem van klimaatverandering zo serieus neemt als zou moeten. Waar is de urgentie, de drive om een tandje bij te zetten om die klimaatdoelen wél te halen, om écht koploper te zijn in deze transitie, in plaats van met mooie woorden de hekken te sluiten? Welk signaal over klimaatverandering en de urgentie van klimaatbeleid geeft de minister nu eigenlijk aan de burger?

Wat ons ook opviel is de laatdunkende manier waarop de minister zich het afgelopen jaar heeft uitgelaten over klimaatwetenschappers. Bij het bepalen van het klimaatbeleid werd de wetenschap zelfs op een zijspoor gerangeerd. Waar is bijvoorbeeld het OMT voor de klimaatcrisis ? En waarom suggereert Wiebes dat hij wetenschappers inschakelde voor een adviesrapport over kernenergie, terwijl hij alleen de oud-directeur en een medewerker van kerncentrale Borssele aan het woord liet? Momenteel wordt Wiebes hierover aan de tand gevoeld door Tweede Kamerleden en zijn er WOB-verzoeken ingediend. Ook het gemak waarmee Wiebes waarschuwingen van wetenschappers wegwuift over de dreiging van een (onverwacht snel) stijgende zeespiegel en over biomassa baart ons zorgen.

We hopen dat deze ‘prijs’ voor Wiebes een ontmoedigingsprijs zal zijn en dat onze volgende klimaatminister zich wel daadwerkelijk met klimaatverandering gaat bezighouden, op basis van klimaatwetenschap.

Clintel nipt op tweede plek

Het was een nek-aan-nek race om de tweede plek tussen stichting Clintel en Shell, die Clintel won met slechts enkele stemmen verschil. Clintel betwistte natuurlijk onze meetmethode en kwam met eigen onjuiste grafieken, Shell lanceerde op de valreep nog een kleine greenwashcampagne, maar het mocht niet meer baten. En helaas voor NRC hadden ze het te druk met branded content voor Shell waardoor de krant op de vierde plek eindigde. Eind slecht, al slecht.

Gelukkig zagen we Clintel het afgelopen jaar al niet meer in de serieuze media verschijnen, moet Shell zich momenteel in de klimaatzaak van Milieudefensie voor de rechter verantwoorden en zit het burgerinitiatief ‘Verbied Fossiele Reclame zowel Shell als het NRC achter de broek. Minister Wiebes is dan ook de welverdiende winnaar van de Gouden Hockeystick.

Over de prijs

Sargasso reikt sinds 2019 een jaarlijkse prijs uit: de Gouden Hockeystick. Deze prijs wordt toegekend aan een persoon of organisatie die het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan het actief verspreiden van mis- of desinformatie over klimaatverandering en klimaatwetenschap in Nederland.

De naam van de prijs verwijst naar de hockeystickcurve, een grafiek gebaseerd op onderzoek van klimaatwetenschapper Michael E. Mann. De hockeystickcurve laat zien dat in de afgelopen 1000 jaar de temperatuur geruime tijd langzaam daalde, maar recent, door uitstoot van broeikasgassen, sterk steeg. Hoewel de hockeystickcurve inmiddels talloze keren onafhankelijk is bevestigd, is de grafiek voor veel klimaatontkenners nog altijd een geliefd onderwerp om twijfel over te zaaien.

Voorafgaand aan de stemming konden personen en organisaties genomineerd worden. De Climate Crew van Sargasso heeft daarop een shortlist van vier kandidaten vastgesteld. Van 20 tot 30 november kon iedere bezoeker van de site stemmen op de ‘favoriete’ kandidaat.

De Climate Crew bestaat uit de volgende Sargasso-redacteuren: Krispijn Beek, Joost Berculo, P.J. Cokema, Gwen van Eijk, Age Letor, Stephan Okhuijsen.