Het reproductiegetal ligt weer boven de één. Daarmee is alle hoop dat we per 1 november van “de maatregelen” af zijn de bodem in geslagen. We mogen blij zijn als het huidige coronaregime gehandhaafd kan blijven. En wees maar blij dat je geen nachtclub hebt. Op BNR Nieuwsradio vraagt de viroloog Arnold Bosman extra maatregelen voor gebieden met een lage vaccinatiegraad. Hij doelt daarbij vooral op de Biblebelt. Inderdaad schiet de besmettingsgraad in gemeentes als Staphorst en Urk omhoog. Als de burgemeester van laatstgenoemde gemeente ook nog eens aankondigt dat hij het verplicht tonen van een coronabewijs in kroegen niet zal handhaven, maakt dat de situatie alleen maar ernstiger.

Bosman heeft het over het herinvoeren van de anderhalve meter, grootschalig testen en een uitbreiding van de mondkapjesplicht in de getroffen gebieden. Dat zet geen zoden aan de dijk. Er is maar één echte manier om de verbreiding van een ziekte binnen de perken te houden en dat is een volstrekte isolatie van het hele gebied: politie en marechaussee op alle toegangswegen, niemand eruit en niemand erin. Natuurlijk mag bevoorrading wel plaatsvinden. De vrachtwagens worden op de quarantainegrens uitgeladen waarna ze door bewoners van het afgesloten gebied worden opgehaald. Zo gaat dat en niet anders. De enige voorstelbare versoepeling zou een verplichte quarantaine zijn voor iedereen die een vergunning heeft gekregen de zone te verlaten.

Zo’n isolement is helemaal niet zo vreemd. Het benadert de manier waarop de regering vreemde landen met een hoge besmettingsgraad behandelt.

Het blijft natuurlijk de vraag of het allemaal wenselijk is. Toch: wat in 2019 nog onvoorstelbaar en ongehoord was, element in dystopische SF-films, wordt nu al door de meeste mensen als normaal ervaren.

Ondertussen worden we in de media doodgegooid met medische en bestuurlijke autoriteiten die roepen dat de vaccinatiegraad omhoog moet omdat we anders nooit van “de maatregelen” afkomen. Toch zien we niets van grote publiekscampagnes – op straat en in alle media – om mensen ertoe te brengen die prik te halen. Wel om je huis te laten beveiligen door Verisure en bij Specsavers een gehoorapparaat te nemen, niet voor een coronavaccinatie. Ja, er is een of ander wezenloos spotje van de Rijksoverheid maar dat zet geen zoden aan de dijk. Het is verbijsterend dat de regering niet de beste reclamebureaus van Nederland inhuurt om ons te overspoelen met campagnes voor corona-injecties. Vergeet daarbij vooral straatreclame niet in alle bushokjes, op alle stations en openbare aanplakborden. Dat is de beste manier om mensen te bereiken die zich aan media weinig gelegen laten liggen. Schakel ook experts in etnomarketing in. Anders mis je de doelgroepen die niet worden bereikt door de Nederlandse (sociale) media. Spreek ze aan in hun moedertalen. Dat is destijds met de eerste aids-campagnes ook gebeurd. Doe dat niet voor een maand of zo maar houd het vol tot de vaccinatiegraad hoog genoeg is. Organiseer specifieke activiteiten, gericht op mensen die zich op levensbeschouwelijke gronden niet laten prikken. Gebruik theologische argumenten, naar voren gebracht door mensen uit hun eigen kring.

De tijd van het communicatief amateurisme is voorbij. Een combinatie van een energiecrisis en een nieuwe coronacrisis kan onze samenleving zeker niet hebben.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

