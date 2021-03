De verleiding is altijd groot om als je een keer een hit hebt op bij Joop te kiezen voor onderwerpen waarvan je weet dat mensen dat graag willen lezen. Mijn column vorige week over Omzigt werd een van de meest gelezen berichten op internet in NL vorige week, een onderwerp over het klein menselijk drama rond Omzigt waar heel Nederland al van overstuur is.

Myanmar is geen populair onderwerp. Ten eerste omdat het meer dan 8000 km van ons afligt, ingeklemd tussen een aantal andere – qua mensenrechten hopeloze – landen als Bangladesh, China, Laos en Thailand. Als er hier in Nederland een journalist een klap op zijn wang krijgt van een fundamentalistische christen staat Nederland op zijn achterste benen. Dat deze christelijke idioten dezelfde media aangrijpen om uit te leggen waarom zij wel met z’n honderden op een kluitje mogen bidden, is natuurlijk hypocrisie ten top. “Als God jouw vader is dan is de kerk jouw moeder,” beweert zo’n flapdrol serieus. God zal ze beschermen want ze zijn uitverkoren.

Schande, stop ze in het gevang wegens poging tot moord, zowel degene die met een auto op mensen inrijdt als de dominee die zijn schaapjes bij elkaar drijft met levensgevaar vanwege de pandemie. Kunnen ze jarenlang ongestoord bidden in hun cel.

Ten tweede hebben we – blijkt nu – ook belangen in Myanmar. Dat zal de gemiddelde Nederlander worst wezen zal je denken, maar natuurlijk niet als het om onze pensioenen gaat. Twee grote pensioenuitvoerders APG en PGGM (van de pensioenfondsen APB en Zorg en Welzijn) beleggen in wapens en olie en andere bedrijven van de fascistische junta van Myanmar. Terwijl de hele wereld om een boycot roept van de schoften die open en bloot vreedzame demonstranten “in het hoofd en de rug schieten” reageren de “uitvoerders” uiterst slap (want de pensioenfondsen zelf heb ik nog niet gehoord). Het APG heeft voornemens om zich terug te trekken uit dit-of-dat bedrijf en de PGGM wil zelfs helemaal niet reageren. En tja komen wij in opstand? Laten we, als onze pensioenen daardoor in gevaar komen, dit soort beslissingen liever over aan anderen (met minder geweten)?

Ten derde is onze CDA-minister van defensie demissionair en heeft het te druk met de ellende in haar eigen partij om zich bezig te houden met de internationale besognes. Wellicht is Ank Bijleveld aan het werk om haar ‘functie elders’ veilig te stellen. Bovendien staat Myanmar maar op nummer 18 van de wereldranglijst christenvervolging dus zijn er ‘andere prioriteiten’. Misschien heeft zij nog wel de verklaring ondertekend die haar is voorgelegd door andere defensiechefs. Maar zonder Navo of een grotere alliantie zal ze echt geen Nederlandse militairen naar Myanmar sturen. Stel je voor dat ze weer per ongeluk de verkeerde kant beschieten zoals in het Afghaanse Chora.

De mensen in Myanmar moeten het dus zelf maar uitzoeken en gezien de lafhartige steun van Rusland en China kan dit nergens anders toe leiden dan een bloedige onderdrukking.

De junta in Myanmar is niet zomaar een stel machtswellustige generaals. Het is een holding van tal van bedrijven die de economie in het land bepaalt. Volgens een onderzoek van CNN beheerst de junta olie- en gasbedrijven, mijnbouw, banken, hotels, havens, brouwerijen, IT-bedrijven en zelfs een golfresort. Dat soort conglomeraten zijn bijna onverwoestbaar, zeker ook vanwege de buitenlandse belangen (van o.m. onze pensioenfondsen) in zo’n groep meedogenloze boeven.

Maar laten we overgaan tot de orde van de dag. Het vervolg in de smakelijke soap op het Binnenhof, de toekijkende politie in Urk en Krimpen aan de IJssel en de volgende blunder van de Jonge en zijn vaccinatieprogramma.

Een minuut voor twaalf: tijd voor internationale solidariteit