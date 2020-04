Welke versie we ook nemen van Mutiny on the Bounty, het loopt slecht af met de kapitein en muiterij loont

Donald Trump meent dat hij – tegen de vigerende wetten in – gouverneurs van staten kan dwingen om hun anti-coronabeleid te versoepelen. De Democraten onder hen beschuldigt hij van verraad, met de dreigende mededeling dat Muiterij op de Bounty een van zijn lievelingsfilms is. Dan heeft hij pech, want welke versie we ook nemen van Mutiny on the Bounty, het loopt slecht af met de kapitein en muiterij loont.

Waarschijnlijk doelt de Amerikaanse president op de filmversie van 1962, met Marlon Brando als leider van de muiters, Fletcher Christian, en Trevor Howard als de wrede en tirannieke kapitein Bligh. Bligh werd in een boot gezet en Christian nam het bevel over de Bounty op zich. Als Bligh terug is in Londen, spreekt het militaire gerechtshof hem vrij van misdrijven en beveelt het een expeditie aan om de muiters te arresteren. Maar het concludeert ook dat de benoeming van Bligh tot kapitein verkeerd was.

Trumps adviseurs zullen aanvoeren dat het wel degelijk slecht afliep met Christian. De leider van de muiters verbrandt aan het eind van de film met zijn schip, nadat ze het eiland Pitcairn hebben gekoloniseerd. Dat kwam echter omdat Christian besloten had terug te keren naar Londen om tegen Blighs wandaden te getuigen en de andere muiters in hun weigering mee te doen, de Bounty in de hens zetten.

Zij bleven op het eiland en tot vandaag de dag wonen daar nakomelingen van hen.