Op Twitter heerst ondanks de heilige sfeer van Kerstmis toch ontstemming over de demonstrant die zich in Barneveld had opgesteld om de zwartekousen-christenen te wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hij stond daar in zijn eentje en werd straal genegeerd. Terecht volgens die Twitteraars. Zij hadden bovendien kritiek op de fotograaf van De Telegraaf die op kerstochtend in alle vroegte naar de wereldkippenmishandelingshoofdstad was gereden om de gelovigen op de gevoelige plaat vast te leggen. De demonstrant haalde op zijn beurt prominent het AD.

Deze fotografische vrije nieuwsgaring nam in ieder geval één vooroordeel weg: de refo’s met lak aan corona dragen al lang geen zwarte kousen meer. De heren waren uiteraard in stemmig zwart maar de dames gingen voor het merendeel elegant gekleed. Zij droegen uiterst modieuze hoeden. Dat was mij een aantal weken terug al opgevallen toen ik in de bus naar Moordrecht de kerk passeerde van de Gereformeerde Gemeente op het Stationsplein van Gouda. Een menigte dromde samen voor de late middagdienst en mijn blik viel op een hoogbenig meisje met een kort strak rokje en een prachtige hoed met een brede rand. Zij was ongetwijfeld van plan om onder het woord Gods de hele tijd te gaan zitten shinen. In Orson Welles’ meesterwerk Citizen Kane komt de oude journalist Bernstein voor – ik meen het film-alter ego van Arthur Brisbane – die vertelt dat hij in 1896 een meisje in een witte jurk zag lopen in de menigte, toen hij van de veerboot naar Jersey af kwam. Hij had haar in een flits voorbij zien komen en daarna nooit meer ontmoet. Toch kon hij haar verschijning kraakhelder uit zijn herinnering naar boven halen. Dat zou zo blijven tot zijn dood. De bus trok op en passeerde de kerk. Ik ben de Arthur Brisbane van dat gelovige meisje. Zij wordt een vast element in mijn verhalen.

Als het over grondrechten gaat tenminste. En verantwoordelijk burgerschap. Het was het goed recht van dat prachtige meisje om daar te midden van 300 geestverwanten Delila te spelen. De grondwet maakt het de staat erg moeilijk te raken aan de manier waarop burgers hun geloof belijden. Dat recht is natuurlijk niet absoluut. Als ze bij de Gereformeerde Gemeente mensenoffers brachten, zou de overheid zeker ingrijpen. Nu werpt men mij tegen: dat doen ze ook want ze prediken een gekmakende interpretatie van de bijbel met al hun taboes. Ze drijven onschuldige mensen tot zelfmoord met hun veroordelingen, bijvoorbeeld van homoseksualiteit. Ze stoten lidmaten genadeloos uit als ze anders durven denken dan de dominee en zijn ouderlingen. Voor zover ze vaccinatie net als verzekeringen afwijzen als duivelse bescherming tegen de effecten van Gods wil, maken ze mensen voor hun leven ongelukkig. Allemaal goed en wel maar zo lang de dominee tijdens de dienst niet het slagersmes trekt, gaan ze vrijuit. En dat moet dan maar want anders komt Nederland op een hellend vlak.

Die lui hebben het recht elke zondag een paar uur met driehonderd man onder de preekstoel samenzang te beoefenen.

Vers twee is of ze aangemerkt mogen worden als verantwoordelijke burgers van een vrije samenleving. De grondwet geeft ze stuk voor stuk de keus tussen naar de kerk gaan en thuis blijven. Thuis blijven kan dus ook. Ze doen dat niet en brengen daarmee bewust hun medemensen in gevaar zoals ook blijkt uit de hoge coronacijfers in de bible belt. Zij vinden het vervullen van wat niet eens formeel een godsdienstplicht is, belangrijker dan het beschermen van zichzelf en hun medeburgers tegen een potentieel dodelijke ziekte. Dat is asociaal. Dat is onmaatschappelijk gedrag. Daar dienen deze refo´s ook in niet mis te verstane bewoordingen op te worden gewezen. Zij stellen zich buiten de maatschappij. Zij nemen afstand van het beschaafde samen leven. Nu zal ongetwijfeld een of andere oetlul dan wel tuthola in de comments beginnen over de moslims. Wijs me een moskee aan die in deze tijd op dezelfde manier wordt gevuld als de kerken van de Geformeerde en de Oud Gereformeerde Gemeente of de Hersteld Hervormden en ik zal ze hetzelfde aanwrijven. Je kunt mij ook niet wijsmaken dat iets in de bijbel dit hovaardige gedrag – want dat is het óók nog: pure ijdelheid – aanbeveelt.

Het is tuig van de richel. Hun gedrag leidt tot extra druk op de overbelaste ziekenzorg. Moreel verschillen de refo´s niet van de straatschenders die juist nu vuurwerk afsteken. Zou het toeval zijn dat daarvan zo´n grote concentratie in Urk te vinden is?

Hier de scène met het meisje in de witte jurk