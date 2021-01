Han van der Horst

Ze gaan voor gaas wegens het doorsturen van een opruiende tekst die door een ander is gemaakt. En dan hield de rechter ook nog rekening met persoonlijke omstandigheden. Hoe anders was de sfeer toen een Kamerlid terecht stond voor een vergelijkbaar vergrijp.

Sodeju, wat was die rechter uit Middelburg boos. In heel de provincie Zeeland had na de avondklok op straat de stilte geheerst van een oud-gereformeerde zondag maar aan de verdachten die zij zo de mantel uitveegde, had dat volgens haar niet gelegen. Het waren vier geschrokken jongens van 18 tot 22 uit het vriendelijke stadje Goes. Zij hadden op Snapchat aan 160 contacten een oproep verstuurd met de volgende inhoud: “Wie morge avond herres in Goes. Neem je vuurwerk en brandbommen mee wordt kkr herres ik laat mij niet neuken door de overheid!!!!” De locatie was de apotheek in Goes-Noord.

Er was geen mens komen opdagen. De oproep had geen doel getroffen. Toch vielen er stevige straffen: drie weken cel waarvan twee voorwaardelijk, twee weken cel waarvan twaalf dagen voorwaardelijk, dertig dagen cel waarvan twee weken voorwaardelijk en voor alle beklaagden nog een toetje van zestig uur werkstraf.

De beklaagden bleken geen Zeeuwse babbelaars maar sukkelaars. Ze betuigden meteen spijt. Ze bedoelden het niet zo. Het was maar een grapje geweest, probeerden ze zich op bedremmelde toon te verdedigen. Daar had de boze rechter geen boodschap aan. “Jullie hadden maanden celstraf kunnen krijgen wanneer er daadwerkelijk ook rellen waren geweest”, citeerde Omroep Zeeland haar in een bericht met een screenshot van de gewraakte oproep. Men is nu nog op zoek naar de onverlaten die een foto van het Middelburgse stadhuis rondstuurden met de uitnodiging: “Ik wil jullie allemaal om 20.00 uur zien bij de Albert Heijn in Middelburg City.”

Niet dat de beklaagden voor opruiing werden veroordeeld. Dat vond men blijkbaar wat al te grijs. Ze gaan voor gaas wegens het doorsturen van een opruiende tekst die door een ander is gemaakt. En dan hield de rechter ook nog rekening met persoonlijke omstandigheden, zoals zwakbegaafdheid en autisme.

Hoe anders was de sfeer toen een Kamerlid terecht stond voor een vergelijkbaar vergrijp. Ondanks de felle en beschuldigende toon van de beklaagde, putten de rechters zich uit in beleefdheden. Het Kamerlid had weliswaar geen snapchats verspreid maar een opgehitste menigte aanhangers in een café toegeroepen: “Willen jullie meer of minder Marokkanen?” “Minder, minder”, scandeerden zij. Nadat het kamerlid zijn meute dit driemaal had laten herhalen, beloofde hij: “Dan gaan we dat regelen”. Het proces werd niet in een paar minuten afgehandeld zoals te Middelburg maar sleepte zich maanden en nog eens maanden voort. Tenslotte kwam het tot een schuldigverklaring zonder strafoplegging.

Het Kamerlid ging verontwaardigd in cassatie. Te bezien valt of de veroordeelden uit Goes beroep aantekenen maar de kans is klein. Ze hebben psychologisch waarschijnlijk weinig verweer tegen een overheid die een voorbeeld wil stellen.

In de week voor de recente rellen voerde het onderhavige Kamerlid heftig en in grove bewoordingen campagne tegen de avondklok. Hij vond gehóór zoals de laatste dagen bleek. Het was over gekomen.

Het Kamerlid is autistisch noch zwakbegaafd. Toen hij ontdekte dat hij net als Mickey Mouse in de beroemde Disneyfilm Fantasia krachten had ontketend die hij niet kon beheersen, begon hij luidkeels te roeptoeteren over de inzet van het leger. Hij verklaarde: “Demonstreren moet altijd toegestaan blijven tegen de avondklok, tegen 10 jaar afbraakbeleid van Rutte, tegen het inleveren van onze vrijheid. Demonstreren is een grondrecht. Maar pak het schorriemorrie dat geweld gebruikt keihard aan en zet daartoe desnoods het leger in!’’

Mijnheer de vermoorde onschuld.

Het onderhavige Kamerlid wordt allerwegen geroemd en gewaardeerd om zijn grote parlementaire gaven, wat men ook persoonlijk van zijn inzichten mag denken. Hij maakt de stemming. Hij oogst het applaus. Niet alleen bij vriend maar vaak ook bij vijand.

Ondertussen worden allerlei sukkels en schlemielen door de politie van huis gehaald omdat zij niet behendig genoeg zijn om net binnen de lijntjes van de wet te kleuren. Ze komen voor een rechter die zich volledig heeft laten opladen door de waan van de dag. Zij betalen het gelag. Zij zijn de lul.

“Klassenjustitie” noemden ze dat vroeger.

De rechter geeft ze van jetje. Let op hoe zij kijkt als ze straattaal probeert te citeren en op haar blik als ze het eigen juristenbargoens gebruikt.