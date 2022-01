De kinderopvang in Nederland is van hoge kwaliteit en je kinderen vaak naar de opvang brengen hoort geen taboe te zijn

Sinds ruim een jaar mag ik mijzelf een trotse vader van een heel leuk zoontje noemen. In deze periode ben ik erachter gekomen dat veel clichés over het ouderschap kloppen (ja, het is echt heel leuk!), maar ben ik ook voor het eerst in aanraking gekomen met de wonderlijke wereld van de kinderopvang en de soms oerconservatieve kijk van Nederland op het fenomeen werkende moeders.

Wat is nu de situatie en waarom is het verwonderlijk? Na de geboorte van mijn zoontje heb ik besloten om vijf dagen per week, dus 40 uur, te blijven werken. Daarnaast ben ik ook actief als schaduwraadslid en zal ik mij de komende weken bezighouden met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Dus ik ben wekelijks meer dan 60 uur aan mijn werkzaamheden kwijt. Geen enkel moment heb ik van wie dan ook te horen gekregen dat dit onverantwoordelijk is en dat ik veel dingen van mijn kind ga ‘missen’. Hoe anders is dit bij mijn partner! Zij heeft besloten om 36 uur te werken en moet zich continue verdedigen waarom zij als moeder fulltime blijft werken. Dat is demotiverend, seksistisch en discriminerend ten opzichte van werkende moeders.

En wat zeggen de cijfers? Het CPB heeft in december 2020 onderzoek gedaan naar het inkomen van moeders en dit inkomen daalt gemiddeld met 46%(!) na de geboorte van hun eerste kind. Daartegenover staat dat het inkomen van vaders gelijk blijft. De daling van het inkomen wordt volgens het CPB veroorzaakt doordat moeders minder gaan werken. Hierdoor wordt de moeder veelal financieel afhankelijk van haar man en komt ze na een eventuele scheiding vaak in financiële problemen.

En dan het goede nieuws: het nieuwe kabinet heeft besloten om de kinderopvang voor 3 dagen per week gratis te maken. Maar is dit de oplossing om meer moeders aan het werk te houden? Nee, dat is niet zo. Ook het CPB heeft eerder beargumenteerd dat niet gratis kinderopvang, maar vooral hoe wij denken over werkende moeders effect zal hebben op hun arbeidsparticipatie. De conservatieve kijk op werkende moeders en wie thuis voor de kinderen moet zorgen zou voor eens en altijd moeten verdwijnen. Moeder moeten, als ze dat willen, fulltime blijven kunnen werken. De kinderopvang in Nederland is van hoge kwaliteit en je kinderen vaak naar de opvang brengen hoort geen taboe te zijn.

Bovendien is de kans dat vrouwen doorgroeien binnen een bedrijf of organisatie als ze meer uren blijven werken vele malen groter dan wanneer ze parttime aan de slag gaan. Dat betekent op de lange termijn dat de kans dat er meer vrouwen aan de top van een bedrijf of organisatie komen veel hoger wordt. Zo pakken we meteen twee problemen aan: vrouwen worden minder financieel afhankelijk van hun man en we krijgen een diverse toplaag in het bedrijfsleven.

Deels gratis kinderopvang of een quota van vrouwen in de top van het bedrijfsleven of andere organisaties kan op papier een goed uitgangspunt zijn naar meer werkende moeders of een diverse top van onze samenleving, maar uiteindelijk zal er niets veranderen als Nederland een oerconservatieve kijk houdt op het fenomeen werkende moeders. Dus laten we daar gewoon mee ophouden!