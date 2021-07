Nederland heeft meer poortwachters nodig

Als er iets is dat Peter R. de Vries duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel het tekort aan voldoende poortwachters die de rechtsstaat kunnen bewaken.

Na de moordaanslag op Peter R. de Vries is de discussie over het verval van de rechtsstaat in Nederland weer fel opgelaaid. Begrijpelijk. Niet alleen vanwege deze laffe aanslag. Maar evenzeer door het tonen van de vele door hem onderzochte en opgeloste zaken. Peter R. de Vries maakte het verval van onze rechtsstaat zichtbaar. Denk aan de onterechte veroordelingen in de Puttense moordzaak, en de door hem met succes opgeloste zaken van vermiste slachtoffers.

De Vries als bekende Nederlander had uitgesproken voorstanders en tegenstanders. De laatste groep had vooral moeite met zijn eigenzinnige optreden dat vaak ook als arrogant, te direct en onbeleefd werd beschouwd. Zijn fans roemen vooral zijn vasthoudendheid, doorzettingsvermogen en zijn sociale bewogenheid met slachtoffers en nabestaanden.

Het gerenommeerde advocatenechtpaar Knoops waarmee de Vries intensief heeft samengewerkt in de Puttense moordzaak, vonden zijn poortwachtersfunctie voor de rechtsstaat belangrijk om te blijven herinneren.

Nederland heeft behoefte aan veel meer poortwachters. Als er iets is dat Peter R. de Vries duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel het tekort aan voldoende poortwachters die de rechtsstaat kunnen bewaken. Niet alleen met woorden, maar juist met daden.

Poortwachters die de vinger kunnen leggen op alle zwakke plekken van onze rechtsstaat en daarop onvermoeibaar blijven hameren bij de overheid om daar iets aan te gaan doen. Of om vanuit die signaalfunctie voortvloeiende ideeën iets van te kunnen leren, zoals de voorzitter van een grote politievakbond aangaf op de vraag of de politie ook wat geleerd had van De Vries. Bevestigend werd gemeld dat de Vries door zijn onverstoorbaar aanhoudend optreden een aantal zaken op de agenda van de politie had weten te plaatsen. Zoals het oprichten van een cold case team van onopgeloste zaken.

Dat zoveel Nederlanders zo geschokt zijn door zijn overlijden kan slechts geduid worden als een in de samenleving breed gedragen gevoel dat er iets wezenlijks in Nederland moet veranderen. In de samenleving zelf, bij de overheid en in de politiek.

De oproep van de heer en mevrouw Knoops dat Nederland meer poortwachters, zoals Peter. R. de Vries, nodig heeft om zijn gedachtegoed levend te houden, verdient dan ook alle steun.

Aan alle politieke partijen thans de uitdaging om in het formatieproces mooie woorden over de rechtsstaat ook daadwerkelijk in daden om te zetten. Inclusief het reserveren van alle financiële middelen die nodig zijn om het noodzakelijk achterstallig onderhoud van onze rechtsstaat ook direct op te kunnen pakken.

Een beter eerbetoon aan Peter R. de Vries kan Nederland hem niet geven!