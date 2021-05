We staan oog in oog met een ontwrichtende pandemie waarvan we hopen dat hij zal wijken voor massale inentingscampagnes. De nadruk ligt hierbij op hopen. Het Covid19-virus muteert als een bezetene. Er zijn aanwijzingen dat straks nieuwe varianten dwars door de bescherming van de nu bekende vaccins heen breken.

Daarom is het van wezenlijk belang de gezondheidstoestand van de bevolking precies in de gaten te houden. Tests zijn een wezenlijk hulpmiddel. Zeker als ze worden afgenomen bij mensen die grote reizen binnen het continent willen ondernemen. Dat zijn immers potentiële superspreaders. Ook brengen zij juist nieuwe varianten naar plekken waar ze zich nog nooit hadden vertoond zoals blijkt uit het recente beginnend succes van het Indiase virus. Daarom wil de Europese Commissie testen voor reiscertificaten gratis maken. Er mag geen financiële drempel zijn om je te laten controleren voor je de trein, auto of vliegtuig pakt. Nooit en nergens. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn noch immunoloog, noch viroloog, noch minister van Gezondheidszorg om de noodzaak hiervan in te zien.

Toch zijn er blijkbaar twee ministers van Gezondheidszorg in Europa die dat niet begrijpen. Hun namen zijn Tamara van Ark en Hugo de Jonge. En er functioneert op ons werelddeel één premier, die hun standpunt volledig deelt. Zijn naam is Mark Rutte.

In de Raad van Ministers – het machtigste orgaan binnen de Europese Unie – ligt Nederland dwars. Trots wordt met het rood wit blauw gezwaaid. Niet langer is het motto Je Maintiendrai, maar voor niets gaat de zon op.

Hier schuilt een ongeschokt, fundamentalistisch geloof in de zegeningen van de markt achter. Het testen moet zoveel mogelijk aan private partijen worden overgelaten. Dat die gemiddeld 100 euro per test vragen, is dan jammer. Anders verdienen die bedrijven er zeker te weinig aan. Binnen de grenzen van het vaderland genieten zij al bescherming. De GGD test burgers op grote schaal maar ze verstrekt nooit een certificaat van gezondheid dat je bij reisdocumenten mag voegen. Anders zou dit maar marktverstorend werken. Wie naar het buitenland wil, moet zich uitleveren aan commerciële testbedrijven. De markt en eigen – ook financiële – verantwoordelijkheid zijn nu eenmaal het Allah Akhbar van het kabinet. De huidige steunmaatregelen zijn alleen maar bedoeld om het bedrijfsleven over het dode punt van de lockdowns heen te helpen waarna het weer wordt overgelaten aan de zogenaamde tucht van de markt. De negatieve houding van Nederland tegenover gratis coronatests is daarvan een voorbode.

Dit is een nieuw bewijs voor de stelling dat in Nederland de komende jaren niets zal veranderen. We worden opgescheept met een kabinet Rutte IV. VVD, D66 en het CDA zullen zeker toetreden. Men zoekt nog één bijwagen. Het zal nog wel een paar maanden duren voor die bijwagen zich laat aanhaken. Voor het uiteindelijk resultaat zal dat niet veel uitmaken. Het bestaande beleid wordt gewoon voortgezet met enige kosmetische aanpassingen die zullen worden gepresenteerd als wonderen van transparantie, nieuw bestuur en progressiviteit.

Hoe dat eruit zal zien, blijkt nu al uit de houding ten opzichte van het gratis testen op corona. We krijgen een prolongatie van de fuck you-maatschappij, die tijdens de afgelopen drie kabinetten Rutte al zo aardig in de steigers is gezet. Zijn er nu werkelijk drie maanden kutkammen nodig (mooi woord uit de Van Dale, moet vaker gebruikt worden) voor men met Zijne Majesteit op het bordes van Huis Ten Bosch kan verschijnen?

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en die rond het Groninger aardgas evenmin.