Geert Mak zei onlangs in zijn lezing bij de Februaristaking-herdenking dat De Protocollen van de Wijzen van Zion vandaag de dag vervangen zijn door de samenzweringstheorieën rond George Soros. Hij had bijna gelijk. Ze zijn niet vervangen door, maar verbonden met, zo blijkt uit een voortdurende rel rond Tijn Touber en zijn enthousiasme over die oude, maar nog immer actuele Protocollenleugen. Een tussenverslag over sluipend antisemitisme in ‘verlichte’ kringen.

Toen op 29 augustus vorig jaar het parlementsgebouw in Berlijn bestormd werd door extreem-rechtse groepen die onderdeel waren van een anti-corona demonstratie, werd ook in Nederland geschokt gereageerd. Hoe kon het dat er zo’n giftige mix was ontstaan van hardcore racisten, antisemieten en overwegend vredelievende corona-ontkenners en critici van het coronabeleid? De enige die er geen probleem in zag was Willem Engel, kopstuk van de Nederlandse corona-ontkenners. Die schreef al op 26 augustus, een paar dagen voor die demonstratie op Facebook: “Extreem rechts is ook niet meer wat het was. (..) Vroeger stond extreem rechts nog voor kale koppen en rellen. Nu wordt er vooral liefde gepredikt in bevlogen speeches door welbespraakte mensen, vloeiend in meerdere talen.”

Dat leek een gratuite opmerking, vooral nadat enkele dagen later diezelfde liefdepredikers gewelddadig het Duitse parlement bestormden. Maar sinds kort weten we dat dat zijn opmerking iets anders beschreef. Namelijk wat er op dit moment in Nederland gebeurt.

Komend weekend zou Tijn Touber, een zoetgevooisde influencer die bekendheid kreeg als ex-lid van de jaren ’80 rockgroep Loîs Lane, een toespraak houden bij Vrouwen voor Vrijheid, een al even zachtaardig anti-corona initiatief. Hij had al eerder op het Museumplein de verzamelde menigte mogen toespreken. De bijeenkomst is echter afgelast omdat er geen toestemming kwam en Tijn Touber raakte deze week in de problemen toen zijn Kersttoespraak op Facebook rumoer veroorzaakte.

Waar ging die over? Volgens de titel over de overeenkomsten tussen Jezus Christus en Jason Bourne. Laatstgenoemde is een fictief personage uit een Amerikaanse actiefilmserie. In werkelijkheid ging het videopraatje vrijwel alleen over de zogeheten Protocollen van Zion, een vervalst historisch document, dat zogenaamde de werelddominantie van Joden aan zou tonen. Het nep-document werd opgesteld in het Russische Rijk rond 1903 en vanaf publicatie ingezet om pogroms tegen Joden te rechtvaardigen. Daarna werd het door anderen omarmd, zo maakte Hitler er dankbaar gebruik van om tot de Holocaust te komen.

Daarover geen woord bij Tijn Touber. Integendeel, hij vertelt zijn tienduizenden volgers dat de Protocollen erg duidelijk maken dat “de mensen áchter de regeringen, de mensen die je niet ziet, die in de schaduw leven, een succesvolle agenda hebben. Als je de Procollen leest dan kan je zien waar we heengaan.” Hij maant zijn volgers aan om actief te worden: “Als wij niet opstaan vanaf onze knieën, dan hoeven we maar een klein duwtje te krijgen, en we vallen van de klif.”

Kort samengevat heeft lezing van de Protocollen hem geleerd dat we met z’n allen gemanipuleerd worden door duistere machten, dat het vijf voor twaalf is, als we niets doen duwen ze ons over de rand van de klif.

In de geschiedenis was het voor iedereen die de nep-Protocollen voor echt aanzag, duidelijk over wie het ging. De Protocollen vormden een handig ‘bewijs’ om pogroms tegen Joden te rechtvaardigen en Hitler gebruikte ze als onderdeel van zijn ‘Entlösung’, de Holocaust. Als Tijn Touber steeds meer onder druk komt vanwege zijn abjecte oproep in actie te komen tegen de ‘schaduwmensen’, ontvouwt hij daarentegen een geheel nieuwe theorie.

“Die protocollen zijn inderdaad verschrikkelijk”, schrijft hij op de tijdlijn van zijn criticaster Sahand Sahebdivani op Facebook. “Ik denk ook niet dat ze door Joden of Zionisten geschreven zijn maar door een groepering die achter zo ongeveer alle verdeel- en heers-strategieën zit en dat heb ik willen aankaarten.” Hij vertelt dat het zien van een video van Ronald Bernard hem ertoe bracht de Protocollen te lezen. Ronald Bernhard? Dat is toch de man achter de idealistische Blije B. (Bank). Inderdaad, maar dezelfde schimmige Bernhard (de man weigert een cv te produceren) blijkt ook een andere kant te hebben.

In een interview met Irma Schiffers van De Vrije Media TV, dat op 14 augustus 2020 op YouTube verschijnt, vertelt Ronald Bernhard over de ‘werking van de machtspiramide’. Dit is ongetwijfeld ook het interview dat Tijn Touber gezien had. Na een klein half uur komt Bernhard op stoom. Geëmotioneerd vertelt hij dat hij in de zakenwereld belandde in satanische rituelen en op een ogenblik gevraagd werd deel te nemen aan kinderoffers. Het blijkt de opmaat naar een huiveringwekkende associatiereeks. “Het is niet alleen van deze tijd, het is al duizenden jaren. Zelfs in de Bijbel kom je het tegen bij de Israëlieten. De reden waarom de eerste 10 stammen verbannen werden naar Babylon waren de offers met kinderen.” Dus zie je, wel: Joden!

Maar zo weet de ware antisemiet: Joden doen niet alleen aan kinderoffers, ze zijn ook geld- en machtsbelust. Dus de volgende stap in het interview is een verhandeling over de Protocollen: “Pas later, in al die studies en ontdekkingen die ik deed, kwam ik achter een document, waarvan ze allemaal zeggen dat het onzin is: de Protocollen van Zion. Ik beveel tegenwoordig iedereen aan om dat heel oervervelende saaie document toch maar eens te gaan lezen. Bijt er maar doorheen!”

Voor de zekerheid gooit Irma Schiffers, de interviewster, er doorheen: “Dan hebben we het over het zionisme.” Bernard: “Uiteraard! Als je de protocollen van Sion leest, werkelijk binnen laten komen, gaat begrijpen, dan kijk je eigenlijk in een krant van een dagelijks leven.” Waar die Joden, die zionisten voor staan, komt daarna aan de orde: “Het staat in de Bijbel, het staat in zoveel boeken: er is dus echt een shift geweest, een afscheiding geweest van een lichtmanifestatie waarin eigenlijk een club voor zichzelf is begonnen en een intense haat heeft, een kwaadheid heeft die maar heel weinig mensen werkelijk op waarde durven in te schatten want het is een alles vernietigende kracht die ons haat, de schepping haat. het leven haat en er alles aan zal doen om ons mensen te vernietigen.”

Dat is de Roland Bernard waar Tijn Touber naar keek en wiens advies hij overnam om zijn volgers aan te zetten de protocollen te lezen en in actie te komen. Ziet Touber dat nu zelf ook in? Hij heeft sinds Kerst veel reacties gekregen van mensen die hem probeerden duidelijk te maken dat hij antisemitisme aan het verspreiden was. Afgelopen week werd op Facebook de druk opgevoerd. Hij werd geprest om de video’s te verwijderen. En is hij nu om?

Donderdagmorgen schrijft Touber weer op de tijdlijn van zijn criticus: “Mensen, ik heb het bericht verwijderd, omdat het tot teveel misverstand leidt. Natuurlijk roep ik niet op tot Jodenhaat of wat voor vorm van haat dan ook. Ik wilde duidelijk maken dat er mensen zijn die door de geschiedenis heen aanzetten tot verdeeldheid en een duidelijk plan hebben. Die mensen zijn niet Joods en ik noem hen ook geen moment. Ik refereer aan een interview van Ronald Bernard die hen de Illuminatie noemt. Dat is alles.”

Eind goed al goed? Zijn toespraken (in Nederlands en Engels) zijn weliswaar verwijderd van Youtube, maar bleven aanvankelijk staan op Instagram. Daarnaast neemt hij geen woord terug van zijn beweringen, hij geeft er alleen een andere draai aan. Het ging volgens hem niet over de Joden maar de ‘Illuminati’. Met enig zoeken blijkt dat hij daarmee mogelijk verwijst naar een andere antisemitische vuilspuiter en complotgekkie: Robin de Ruiter. Die claimt dat de protocollen niet fake zijn maar geschreven door een geheime machtsgroep, de Illuminatie, die nog steeds aan de touwtjes trekken. Diezelfde De Ruiter claimt overigens ook dat Hitler in opdracht van deze engerds de Joden uitroeide om Israël mogelijk te maken. Dit zijn dus de inspiratiebronnen van Touber, de lieve ‘lightbender’, de inspirator van de Vrouwen Voor Vrijheid.

Hij is de kritiek inmiddels helemaal zat en ziet juist zichzelf als slachtoffer: “”Mensen die mij in deze discussie een ‘idioot’, ‘charlatan’ of ‘goeroe’ noemen en mij op één hoop gooien met hele bevolkingsgroepen (‘complotdenkers’) en die vervolgens ‘fout’ maken (waar hebben we dit soort stigmatisering van groepen mensen eerder gezien?) zouden zich wellicht kunnen afvragen hoe hun manier van mensen framen wezenlijk afwijkt van antisemitisme of welke andere vorm van haatzaaierij dan ook.”

Ik vraag me iets heel anders af: had Willem Engel voor één keer gelijk, toen hij schreef: “Vroeger stond extreemrechts nog voor kale koppen en rellen. Nu wordt er vooral liefde gepredikt in bevlogen speeches door welbespraakte mensen, vloeiend in meerdere talen.”