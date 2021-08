Nederlandse politicus, ga voor goud

Als ik voor jou goud win

noem je me niet meer “gelukszoeker”

En mijn zilver of brons

is ook goed genoeg voor jou

Dan ben ik even jouw Hollandse leeuwin

Of haar mannelijke evenknie

Heel even ben jij ons verbond trouw

Dan laat jouw ‘tam-tam’ minister van VWS

Pijlsnel

Een clip maken met mij in de hoofdrol

Dan spreekt de burgemeester van mijn stad met pathos over mij

Vandaag ben ik jouw heiligste totem

Mij bekritiseren is even taboe

Maar bij eerste de beste volgende verkiezingen

ben ik vooral hét thema

Op jouw scorebord

de beste bron

voor jouw politieke winstbejag

Mij kleineren doet het goed

bij alle peilingen

Ik ben de “dreiging van de islam”

Ik ben de ongewenst immigratie

Ik maak het land te dichtbevolkt

Ik pas vooral in de nodige etnische profilering

Ik ben “de vluchtelingenproblematiek”

En als campagnedebatten pittiger moeten,

van jouw spindokter

Steek je het mes nog dieper in mijn rug,

Jij, Nederlandse politicus

Met jouw valse ‘profetische’ waarschuwing

voor “het multiculturele drama”

Met jouw onbelezen, onhandig

en historisch oppervlakkig gegoochel met

“de Joods-Christelijke traditie”

versus de islam

Met het uit jouw hoed getoverde

middeleeuwse kruisvaardersbeeld

over het Midden-Oosten

Met door jouw uit de donkerste kelder

van het verleden van dit land

tevoorschijn gehaalde

neerbuigende koloniale taal

over de Ander

Dan ben ik voor jou niets meer dan de dartbord

En jouw lelijke retoriek richt zich tot mijn hart

Al 33 dertig jaar een Nederlander in mijn hart en nieren

Al 33 jaar hoor ik jou stilzwijgend aan

Jou, Nederlandse politicus,

bij iedere volgende verkiezing

Al 33 jaar hield ik mij stil

Maar na al dat Olympische tam-tam van jou

over onze verdiensten

wil ik jou zeggen:

Bij volgende verkiezingen wil ik niet

dat mijn kinderen opnieuw jou horen zeggen

Dat we er niet echt erbij horen

Dat je niets kunt doen tegen de discriminatie

Dat ze maar zich moeten invechten

Of “oprotten” als het hen hier niet bevalt

Ik wil dat je je gaat alvast trainen

Progressie boekt door pijn te lijden

Ik en mijn lotgenoten zouden jouw beste coaches kunnen zijn

Om je te begeleiden door onze grote steden

Vele verborgene verhalen

aan jou te laten zien

Laten aanhoren

Het verhaal van NL anno nu

Dat voorgoed ook van ons is

Niet meer alleen van jou

Wij willen wel

Als jij het met ons aan durft

Wij willen je leren om af te komen

van jouw goedkope clichés

Dat je echt een staatsman,

een staatsvrouw wordt van ons allen

Van dit superdiverse land

Dekoloniseer jouw mind

Nederland is een immigratieland

Vluchtelingen en immigranten

ze zijn gebleven

Koesteren het leven in dit lage land

en gunnen het land van aankomst het goud

Gun ons en jezelf een beter verhaal voor Nederland

Wij

De immigranten

De vluchtelingen

En onze kinderen

Wij weten het

Veranderen

Je aanpassen aan het nieuwe,

het doet pijn

Laat het jouw groeipijn zijn,

Net als hoe wij onze pijn

al die jaren

als de pijn

naar de overwinning hebben beschouwd

Nederlandse politicus,

ga voor goud