Eigenlijk wilde ik het niet weer hebben over coronamaatregelen en de economie. Inmiddels groeit het gedeelte van het volk dat inziet dat de Medische Tellers (Ziekenhuisopnamen en Intensive Care-bedden) niet de enige zaken zijn waar we wakker van moeten liggen. Dat ook de economische en sociale omstandigheden van steeds groter belang worden. De economische omdat we als een stel struisvogels een schuldenberg aan het opbouwen zijn die straks tot faillissementen en jarenlange karigheid leidt en een sociale ellende die grote groepen mensen voor zeer lange tijd in een enorme depressie zal storten.

Maar terwijl ik mijn favoriete columnist Sheila Sitalsing vandaag in de Volkskrant lees, zittend op een terrasje met allervriendelijkste bediening die mij een heerlijke kopje koffie brengt, slaat mij de schrik om het hart.

Wel nog even dit: in het uur dat ik hier zit, zetten negen vliegtuigen hun landing in naar het vliegveld van Palma de Mallorca. Allemaal met circa 200 mensen aan boord. En dat gaat de hele dag door. Ik schat dat er hier zo’n 15.000 toeristen per dag aankomen, de boot nog niet meegerekend. Allemaal uit Duitsland want van ons demissionair kabinet mogen Nederlanders hier niet naartoe reizen.

Hier op het eiland (waar ik gedeeltelijk woon en werk) gaan mensen heel serieus om met de maatregelen. Er worden overal (ook buiten op straat) mondkapjes gedragen die je in een restaurant alleen af mag zetten als je gaat zitten. Je kan geen gebouw binnenlopen of je moet je handen wassen. En zo zijn er nog een hele reeks beperkende maatregelen die ervoor zorgen dat de incidentie (besmettingen per 100.000 inwoners) op weekbasis nu rond de 60 ligt (11-03) ongeveer een derde van Nederland (181). De Duitsers worden toegelaten omdat de ondernemers hier nauwelijks ondersteuning krijgen terwijl de helft van de bevolking van het eiland afhankelijk is van het toerisme. Om niet van de honger om te komen mogen de restaurants en cafés tot 17:00 open zijn. Met Pasen en de komst van de toeristen wordt dat tijdelijk wat strenger maar het is wel een voortdurende afstemming tussen de capaciteit van de zorg en alle andere factoren die een rol spelen in de crisis.

Maar ik ging het niet over coronamaatregelen hebben hoewel het natuurlijk wel zuur is dat een demissionaire regering ons zo voor het lapje houdt door vlak voor de verkiezingen te beloven dat de terrassen weer opengaan en nog geen drie dagen na de verkiezingen zeggen dat dat waarschijnlijk eind mei gaat worden. Hooguit is het een bruggetje naar waar Sheila het vanmorgen over had en waar ik het schuim helemaal van op mijn kaken krijg. Dat bruggetje is kiezersbedrog.

Hoe haalt Rutte het in zijn hoofd om het jawoord te overwegen aan die geflipte Rotterdamse wethouder, voormalig aanhanger van enigszins racistische Fortuin, het behoorlijk racistische LPF en de nog racistischere Baudet. Eerdmans is tegen Europa, tegen abortus, tegen immigratie, tegen de islam maar net even iets netter dan zijn evenbeelden Wilders en Baudet. Compromissen moeten worden gedaan in een land waar je een gros aan partijen nodig hebt om te kunnen regeren maar dit gaat niet meer over compromissen.

Het is een regelrechte schande wat Rutte hier overweegt. Nu hij weer glorieus – dankzij de bange grijze massa van het Nederlandse volk – is herkozen lijkt hij helemaal poep te hebben aan de redelijkheid. En waarom? Omdat hij zijn kop willen laten hangen naar de groeiende massa mensen die voor de populisten stemmen? Die kunnen toch wel op een betere manier bediend worden? Of is het alleen maar om de komende vier jaar zijn zogenaamd linkse imago af te schudden om niet als een grijze middelmoot de geschiedenis in te gaan?

Jezus, ik had nog de moeite genomen om te gaan stemmen, waarvoor in vredesnaam?

Een minuut voor twaalf: Neeeeee tegen ja21