Het is pervers dat Nederlandse burgers moeten opdraaien voor douceurtjes aan het internationale bedrijfsleven, terwijl we grote tekorten hebben in de onderwijs en zorg

Grote internationale bedrijven die hun fiscale winst in Nederland parkeren krijgen daarvoor vanaf dit jaar geld toe. Minister van Financiën Wopke Hoekstra hoopt zo belastingparadijzen als Belize en Oman te vlug af te zijn. ‘Nederland krijgt al enige tijd een negatieve rente op kortlopende staatsleningen’, legt Hoekstra uit. ‘We kunnen dus lenen zonder dat het ons geld kost. Tegelijkertijd betalen multinationals geen winstbelasting in Nederland, maar daarmee onderscheiden we ons niet van andere landen die je geen belastingparadijzen mag noemen. Eén en één maakt twee. Als we extra geld lenen kunnen we dat kosteloos doorsluizen naar multinationals.’

Critici stellen dat Nederland op deze manier belastingontduiking faciliteert, maar volgens Hoekstra is juist het omgekeerde het geval: ‘Nederland staat niet op de lijst van negen belastingparadijzen die de EU hanteert. Dat zijn vooral armere landen als Belize, Oman en Vanuatu. Die kunnen niet zo goedkoop lenen op de kapitaalmarkt als Nederland. Wanneer wij die landen uit de markt prijzen, wordt de lijst van belastingparadijzen juist korter. Ons beleid ondersteunt dus de internationale strijd tegen agressieve fiscale planning.’

Andere critici vinden het onverantwoord dat Nederland tientallen miljarden euro’s gaat lenen om aan multinationals te geven. Ook dit is een misvatting, zegt Hoekstra. Tegenover de extra staatsschuld staat namelijk een grote hoeveelheid fiscale winst, die via een slimme boekhoudmethode bij het bruto binnenlands product (bbp) opgeteld kan worden. Daardoor daalt per saldo de staatsschuld als percentage van het bbp.

Bart Snels, de financieel woordvoerder van oppositiepartij GroenLinks, maakt gehakt van het regeringsvoorstel: ‘Het is pervers dat Nederlandse burgers moeten opdraaien voor douceurtjes aan het internationale bedrijfsleven, terwijl we grote tekorten hebben in de onderwijs en zorg. Als we extra geld lenen, laten we het dan investeren in Nederlanders en niet in multinationals, die volgend jaar misschien weer ergens anders naartoe gaan, omdat de negatieve winstbelasting daar nog groter is. Dit wordt een race naar de bodem.’

‘Typisch een linkse reactie’, riposteert Hoekstra. ‘Tegen het naar Nederland halen van succesvolle internationale bedrijven en in plaats daarvan willen potverteren. Geen enkel oog voor de werkgelegenheid die we hiermee creëren voor handige juristen en postbusfabrikanten. Bovendien kan dit onmogelijk een race naar de bodem worden, want als je eenmaal met negatieve winstbelasting werkt, is er helemaal geen bodem.’

Als het beleid succesvol is, stelt Hoekstra, zou Nederland zelfs weer in de top tien van grootste economieën ter wereld kunnen belanden en de plek van Canada claimen bij de G7, de club van de zeven rijkste democratische industrielanden. Premier Mark Rutte heeft het plan van zijn minister reeds de hemel in geprezen. Ook werkgeversvereniging VNO-NCW is enthousiast en noemt Hoekstra’s inzet ‘een zegen voor het vestigingsbeleid na vele jaren van karig beleid dat het aanzien van Nederland danig geschaad heeft’.