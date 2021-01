Het concept Umwertung aller Werte, de herwaardering van alle waarden, is door Friedrich Nietzsche ontleend aan een parabel uit de oudheid waarin de slaven zich even vrij mochten wanen. Maar dat voorbeeld wordt door de huidige neoliberale hoeders van het kapitaal wel heel anders geïnterpreteerd.

Ik ben een nieuwsjunk, lees veel kranten en volg het nieuws op de voet. Tot mijn grote verbazing las ik dat het erg goed gaat met de siertelers in Nederland, ondanks de corona, en dat de 600 miljoen door het kabinet toezegde steun – ja, laat het even goed op u inwerken – bijna niet is gebruikt. Ik heb hier al eerder over geschreven toen de ‘coronasteun’, die 600 miljoen bedroeg, werd verleend en de gehele Nederlandse cultuursector het daarentegen met 300 miljoen aan steun moest doen. Terwijl het voor veel mensen reeds duidelijk was dat deze groep ondernemers bulkte van het geld. En dan is bulken nog zacht uitgerukt.

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat er veel te veel geld is gereserveerd voor een groep die het helemaal niet nodig had, in tegenstelling tot de cultuursector. Maar het wordt nog erger. De export van de siertelers (10% van de totale landbouwexport) bedroeg vorig jaar al 9,5 miljard, met een winstpercentage van 66%, dat is een kleine 6 miljard euro. Eén van de ergst getroffen siertelers legde in een krant uit dat hij de helft van zijn omzet, van zeg negen ton, had zien verdampen. Van deze 450.000 euro, als ik af mag gaan op de cijfers in de krant, vormt ongeveer 300.000 euro winst. Gelukkig pluste de overheid nog effe een ton aan winst bij.

Ik weet niet hoe dit op u overkomt maar een licht gevoel van onpasselijkheid dringt zich aan mij op als ik naar de ellende van de kleine zelfstandigen in mijn omgeving kijk en lees dat siertelers gesteund worden om hun onzindelijk grote winsten te kunnen blijven binnenharken. Heeft u cultuurminister Van Engelshoven al aan de bel horen trekken over het overschot van de ‘siertelers’? Ik niet. Zemaken goede sier met het geld van de Nederlandse burger, dat wel.

Dat is het niet alleen. Veel erger is de doodgezwegen subsidiëring van het in onroerend goed belegde kapitaal dat deel uitmaakt van de vaste lasten, welke deel uitmaakt van de ‘coronasteun’ die door de Nederlandse overheid is toegezegd. De Nederlandse burger mag daarbij opdraaien voor de betaling van huur aan de huisjesmelkers. In plaats van een oekaze uit te vaardigen dat huisjesmelkers bijvoorbeeld maar de helft van hun huursom mogen eisen, mag de Nederlandse burger die inning van huurpenningen subsidiëren.

Reden voor de vaak overmatige beloning van ondernemerschap is toch het ondernemersrisico? Dat geldt toch ook voor huisjesmelkers? Misschien moeten de heren ondernemers in Nederland zich gaan realiseren dat hun massale belastingontwijking eigenlijk neerkomt op het verzwakken van draagvlak van de samenleving is en onder dat draagvlak valt ook de bereidheid belasting te betalen.

De burger mag voor alles opdraaien, ook voor het ondernemersrisico. Het kapitaal zelf wordt ontzien, al 20 jaar lang en het einde is daarvan nog niet in zicht. Het is een omwenteling die ik nooit had kunnen bevroeden. Ik ben toch niet de enige die dit opvalt? Maar ik lijk Van Gaal wel en dat lijkt me geen compliment.