Aan ons tafeltje verscheen een meisje met roodgeverfd haar. In razend tempo begon ze de lege glazen en achtergebleven schaaltjes te verzamelen op haar dienblad.

‘Heeft een van jullie klachten?,’ vroeg ze afwezig.

Net toen ik antwoord wilde geven klonk er weer een luide schreeuw van het groepje zwervers dat bij het water stond. De man met de dikke buik liep met grote dreigende passen af op de kleine blonde man die me deed denken aan Antonie Kamerling. Bij iedere stap trilde het enorme vlees dat als een aangespoelde walvis over de rand van zijn korte broek hing.

‘Kijk, eens!’ zei hij toen hij voor Antonie stond. De dikke man wiebelde een halve liter blik voor zijn neus. ‘Nu moet je effe opletten wat ik doe, góed opletten!’

Vervolgens vertrok hij demonstratief richting de afvalbakken.

Hier aangekomen hield hij het blik boven het gat zoals een Romeinse keizer zijn duim om te bepalen over het lot van een gevelde gladiator. Een klein stroompje bier liep naar beneden.

De dikke man keek achterom en riep: ‘Hé, eikel, kijk dan!’

Maar de kleine blonde was alweer in een heftig gesprek met een zwerver die eruit zag als Snoop Dogg. “JIJ HEBT GEZEGD DAT IK EEN KLEINE PIEMEL HEB!”

‘Helemaal niet!’ reageerde Snoop waarna hij zijn armen over elkaar sloeg.

‘Jáwel!’ riep Antonie Kamerling driftig. ‘Dat heb je wél gezegd! Ik heb het toch gehoord dat je het hebt gezegd?!?’ Hij wankelde naar achter en vervolgens weer naar voren alsof hij op het dek stond van een schip in de golven. ‘Jíj hebt gezegd dat ik een kleine piemel heb! Maar ik heb helemaal geen kleine piemel. Jíj hebt een kleine piemel! Jullie hebben allemaal gewoon KLEINE PIEMELS!!!’

Dat laatste schreeuwde hij zo hard dat de Jack Russell van het tafeltje naast ons verschrikt naar ze opkeek.

‘Hebben jullie last van hen?’ vroeg de serveerster. Ze fluisterde het ons toe maar dat was nergens voor nodig. Het clubje stond op minstens tien meter afstand en zelfs als ze het hardop had gevraagd betwijfel ik of ze het zouden hebben opgepikt.

‘Nou, geen last,’ antwoordde mijn vriendin. ‘Maar ik denk dat het binnenkort wel uit de hand gaat lopen.’

‘Ja, dat denken wij ook,’ fluisterde de serveerster terug. ‘We twijfelen of we de politie moeten bellen.’

Gezamenlijk keken we naar het nietsvermoedende clubje dronkenlappen over wie wij nu gingen oordelen.

‘Ik denk dat dat wel een goed idee is,’ sprak mijn vriend vanuit zijn strandstoel. ‘Want ik denk dat er zo een gevecht uitbreekt.’

Het meisje knikte instemmend en zette colaflesje op haar dienblad. ‘Ik kom zo terug.’

De dikke man was ondertussen op de boomstam gaan zitten. ‘Jullie zijn dronken!’ riep hij vanaf zijn plek naar de anderen. ‘Ga naar huis!’

‘KLEINE PIEMELS!’ krijste Antonie Kamerling. ‘ÁLLEMAAL KLÉINE PIEMELS!’

Snoop Dogg vluchtte ondertussen stilletjes naar de andere boomstam waar hij naast de dikke man wilde gaan zitten. Dit werd niet erg op prijs gesteld. ‘Oprotten naar huis!’ riep de dikke, alvorens hij weer een slok naar binnen goot. Daarna boog hij voorover waarmee hij ons zijn enorme bilspleet toonde.

‘Kijk!’ Uit het zand trok hij een peuk tevoorschijn. ‘Die is toch van jou of niet soms!?’

Achter hen arriveerde de pont. De mensen op het voordek waren gereduceerd tot silhouetten, grimmig wachtend naast hun fietsen als een terracotta leger. Na de kleine botsing kwamen de zwarte gedaantes weer tot leven. Onder het geloei van het alarm werd de klep neergelaten als een brug over een slotgracht. Vanuit hier hoorde ik hoe scootermotortjes weer werden gestart. Nog voor het ding helemaal op de kade lag vloog de eerste er al overheen.

Ondertussen had mijn gezelschap het gesprek weer hervat en ook achter mij waren de mensen weer begonnen met praten en lachen. Misschien waren we inmiddels zo gewend aan het altijd op de loer liggende gevaar dat we er ons niet meer door lieten storen.

Rechts van mij was een jongen met lang blond haar bezig om een palet in elkaar te stampen. Vanaf een afstandje werd hij bewonderend bekeken door een meisje in een wijde broek. Tussen hen in brandde een maagdelijk vuurtje.

Onze serveerster was weer terug. ‘We hebben de politie gebeld,’ zei ze kortaf. Daarna haalde ze haar telefoon uit haar broek. Het beeldscherm verlichtte haar gezicht zoals in een horrorfilm. Ze keek op. ‘Wat kan ik voor jullie inschenken?’

Ik zag haar blik even afdwalen naar het stel rechts van ons. Straks ging ze vragen of we ook last hadden van die mensen die daar vuur aan het maken waren.

‘Voor mij een cola,’ antwoordde mijn vriend. Mijn vriendin en ik bestelden snel een Fanta.

Onze serveerster noteerde alles in haar telefoon.

Achter haar ging de dikke man weer richting de prullenbakken. In tegenovergestelde richting liepen een jongen en een meisje hand en hand richting het water. Hij keek ze na. De dikke man kwam me triest voor, alsof hij op dat moment dacht aan een ver verleden waarin hij nog geen gestorven orka op zijn buik had hangen en ook met meisjes hand in hand het naar het water liep. Bij de prullenbakken gooide hij een handjevol zand weg.

Op dat moment lazerde Antonie Kamerling van zijn fiets. Achterover hellend, als een steigerend paard met het voorwiel tollend in de lucht trok hij zijn rijtuig achter zich aan.

Bij een normaal mens waren we nu gaan vragen of het ging.

Wild om zich heen scheldend deed de man moeizame pogingen om weer overeind te komen zoals een kevertje dat op zijn rug ligt. ‘Wie duwde me!?’schreeuwde hij naar alles en iedereen. ‘WIE DUWDE ME!?’

Dit zou een goed moment zijn voor de politie om te arriveren. Maar die komen zelden op het juiste moment.

Uiteindelijk lukte het hem om weer op zijn fiets te klauteren en weldra vertrok hij richting de horizon als een eenzame cowboy. Met zijn vuist in de lucht riep hij nog iets onverstaanbaars naar achteren.

De serveerster arriveerde met onze drankjes. Behendig zette ze alles vanaf haar dienblad op ons tafeltje. Op de rand van mijn glas prijkte een citroentje.

De mensen achter ons barstten opeens uit in een vrolijk gejoel. Mijn vriend zag als eerste wat er aan de hand was. Ik draaide me om en zag hoe een grote zwarte hond de Jack Russell stond te neuken. Met zijn voorpoten hield hij het hondje tegen zich aangeklemd terwijl hij hevige pogingen deed zichzelf van achteren in haar te stoten.

Hij kwam er steeds nèt niet bij. De Jack Russell leek het allemaal prima te vinden.

‘Sex on the beach!’ riep een van de yuppen met zijn telefoon in zijn hand.

‘Lekker bezig, Tommie!’ riep een meisje. Ik nam aan dat zij daarmee op de zwarte hond doelde, aangezien het niet leek alsof haar vriend aansporing nodig had om het een of ander op Instagram te zetten.

Gedurende vijf minuten keken we met het hele terras hoe de zwarte hond pogingen deed om het puntje bij het paaltje te krijgen. Toen liep ineens de dikke man weer voorbij, wederom op weg naar de prullenbak. Bij het zien van de hondjes die het op zijn hondjes deden bulderde hij het uit van het lachen. De term schuddebuiken kreeg een geheel nieuwe lading. Toen boog de dikke man door zijn knieën, staarde recht in de ogen van de zwarte en riep zo hard als hij kon: ‘NEUKENDE HONDEN BIJTEN NIET!’