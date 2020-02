Niet Baudet is het gevaar voor de democratie maar het hele FvD

De belangrijkste binnenlands politieke gebeurtenis van de afgelopen week ging tamelijk geruisloos voorbij. Mark Rutte liet weten dat hij samenwerking met FvD niet wilde uitsluiten ondanks het racistisch twitteren van dr. Thierry Baudet. Het CDA stond de partijgenoten in Noord-Brabant toe om op provinciaal niveau samenwerking te zoeken.

Rob Jetten toonde zich hoogst verontwaardigd maar trok daar een slappe conclusie uit: D66 zal niet met de FvD samenwerken zolang Baudet daarvan nog de politieke leider is.

Hieruit blijkt dat openlijk beleden racisme en een afkeer van de trias politica voor belangrijke middenpartijen geen hinderpalen meer zijn. Een beweging die zulke denkbeelden uitvent, plaatst zich daarmee niet langer in een isolement. Daar kun je blijkbaar zaken mee doen. Zo kunnen vijanden van de democratie een plaatsje krijgen aan de regeringstafel.

Rob Jetten toont zich eerder naïef dan beginselloos. Hij denkt blijkbaar dat Baudet de kwade genius is in een partij van goedwillende mensen. Als hij eenmaal van het toneel verdwenen is, dan komt het wel goed.

Eigenlijk zouden leden van het Forum voor Democratie dodelijk beledigd moeten zijn door deze opmerking van Jetten: hij neemt ze immers niet serieus. Hij stelt ze op een lijn met de kinderen uit Hamelen die achter het fluitspel van de rattenvanger aanhuppelden tot zij werden opgeslokt door een rots.

Dit is niet het geval. Zij hebben na rijp beraad en kalm overleg gekozen voor het lidmaatschap van deze partij en geen andere. Zij hebben de website bestudeerd. Zij bezochten de toogdagen waar de gecultiveerde hate speech van Baudet en Hiddema er bij hen in ging als Gods woord in een ouderling. Zij hebben misschien zelfs de boeken van hun heiland gelezen nadat zij met de pinpas in de hand geduldig op hun beurt hadden gewacht bij het tafeltje in de foyer.

Kortom: zij werden lid omdat zij het extremistische, antidemocratische en reactionaire gedachtengoed van Baudet niet alleen begrepen maar ook van harte en vol overtuiging omarmden. Zij geloven erin. Ze willen de rechtspraak naar hun hand zetten. Ze denken racistisch. Ze hopen het parlement opzij te kunnen zetten met plebiscieten waarbij de keuze tussen “nee” of “ja” de werkelijke complexiteit van een groot maatschappelijk probleem versluiert.

Je kind zal maar thuis komen met zo’n FvD-er. Dit echter mag ons niet verblinden voor het volgende: uiteraard hebben FvD-ers het volste recht om hun mening uiten, propaganda te maken, leden te werven en aan verkiezingen deel te nemen.

Maar wie met hen samenwerkt, brengt alle oud vaderlandse tradities met betrekking tot vrijheid, gelijke rechten en tolerantie om zeep. Daarom is niet het blok van democratische partijen maar hun eigen ideologie de oorzaak van hun isolement.

Zolang politici als Hoekstra, Wilders of Jetten geen slappe knieën krijgen uiteraard. Ze kunnen een voorbeeld nemen aan hun geestverwanten in Berlijn. Daar lijkt meer politieke volwassenheid te bestaan dan hier.