In de komende formatieonderhandelingen tussen politieke partijen zal één ding in alle te bespreken zaken en kwesties centraal staan: geld! Niet alleen de vraag hoeveel geld het nieuwe kabinet kan en wil uitgeven maar ook hoe dat geld als belastinginkomsten door de overheid kan worden geïnd.

Deze vraagstukken zullen de formatieonderhandelingen domineren vanwege de bekende nog op te lossen megaproblemen. Op het gebied van klimaat, energie en vanzelfsprekend de immense financiële gevolgen van de coronacrisis.

De coronacrisis heeft grote delen van het bedrijfsleven financieel plat gelegd vanwege de maatregelen. De financiële ravage die dat heeft aangericht is nog volstrekt onbekend. Ook onbekend is hoeveel geld nodig zal zijn om de schade nog enigszins binnen de perken te kunnen houden. De veerkracht van onze economie is groot volgens het demissionaire kabinet. Maar of dat werkelijk zo is moet allemaal nog blijken als de coronacrisis voorbij of beter te beheersen is.

Nederland is van oudsher een land waar veel belastinggeld wordt rondgepompt om een eerlijker inkomensverdeling te kunnen borgen. De situatie anno 2021 is evenwel dat de winst- en inkomstencapaciteit van veel MKB-bedrijven, de banenmotor van Nederland, vanwege corona sterk onder druk staat.

Ook veel middengroepen dreigen nog steeds kopje onder te gaan als hun netto koopkracht nog verder daalt vanwege hogere lasten en banenverlies. Kortom; een mix van problemen die op voorhand een gemakkelijke goede oplossing van het geldvraagstuk onmogelijk maakt.

De staatschuld fors laten stijgen houdt automatisch in dat we nog meer (financiële) ellende doorschuiven naar toekomstige generaties. Teveel bezuinigen zal grote groepen burgers definitief kopje onder doen gaan. Hetgeen ook weer geld zal kosten om noodzakelijke sociale cohesie in de samenleving te kunnen blijven borgen.

Superslimme economische rekenmeesters zijn hard nodig op de sleutelministeries Financiën en Economische Zaken. Superzwaargewichten van de buitencategorie. Met aantoonbare ervaring en bewezen competenties op economisch, fiscaal en financieel terrein. Bij voorkeur uit het bedrijfsleven met meer dan voldoende vliegjaren. Die bestand zijn om financieel ongewenste voorkeuren van collega-bewindspersonen te kunnen weerstaan. Noch D66, noch de VVD, noch het CDA zijn er op die ministeries met eigen ministers en staatssecretarissen in geslaagd om de toeslagenaffaire en het Groninger aardgasdossier tijdig te signaleren, adequaat op te pakken en goed op te lossen. Partijen die door de verkiezingsuitslag een grote kans maken deel uit te maken van een nieuwe regering.

Dat geeft weinig vertrouwen in de toekomst als ze opnieuw deze sleutelministeries laten bemannen door lichtgewichten uit de politiek die niet echt uitblinken door bewezen daadkracht, competenties en voldoende vliegjaren in het managen van complexe megaprojecten.