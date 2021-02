Je hoort de laatste tijd vaak dat we in deze tijden van corona de klimaatcrisis niet mogen vergeten. Dat is juist. Die doet zich niet alleen op het gebied van het weer voor, maar ook op dat van de geest. Het actualiteitenprogramma Nieuwsuur gaf daar dezer dagen een voorbeeld van. De redactie ontwaarde een nieuw nationaal probleem: de overbevolking. Anchorman Jeroen Wollaars presenteerde drie alarmistische reportages over wat ons te wachten staat bij ongewijzigd beleid. Gelukkig waren er ook alternatieven.

In 2050 heeft Nederland meer dan twintig miljoen inwoners. Die aanwas is vooral het gevolg van immigratie. Dit alles gaat gepaard me veel meer vergrijzing dan nu. Hoe moet dat toch aflopen? Nieuwsuur zei het niet met zoveel woorden maar suggereerde toch: de komende decennia gaat het Nederlandse volk behoorlijk bijkleuren. Om dit schrikbeeld te keren zouden de Nederlandse vrouwen meer kinderen moeten baren. Dan hebben we al die immigranten immers niet meer nodig. Er kwam een groot gezin in beeld dat qua omvang deed denken aan het Rijke Roomse Leven. Zou je het kindertal kunnen bevorderen door bijvoorbeeld vanaf het derde enorme toeslagen te geven op de kinderbijslag? In het tweede deel van de serie moesten de vrouwen het ook op een andere manier ontgelden: zij werkten niet genoeg. Zij maakten te weinig uren. Als zij hun contracten uitbreidden, dan was al die immigratie helemaal niet nodig! Ze hoefden alleen maar extra uren te maken op de zaak én in het huishouden want het was duidelijk dat ook de mannen tot redding van de natie voltijds zouden moeten blijven werken.

Gezinnen met kinderen moeten natuurlijk ruim kunnen wonen. Dat is een vrome wens nu de drie kabinetten-Rutte de woningnood tot ongekende hoogte hebben opgedreven. Wat zien wij nu? Moeders met kinderen zijn klein behuisd terwijl bejaarden in hun eentje of met zijn tweetjes een volledige eengezinswoning bezet houden. Met waardering toonde Nieuwsuur hoe bejaarden steeds vaker een of andere tut hola van de woningbouwcorporatie over de vloer krijgen om ze hun huis uit te praten. Zij moeten verleid worden kleiner te gaan wonen en men aarzelt niet ze voor te houden dat zij wel veel ruimte bezetten in deze tijd van gebrek aan huizen. In het afgelopen decennium zijn de bejaardentehuizen massaal gesloten omdat “we zogenaamd met zijn allen” liever zo lang mogelijk thuis wilden blijven. Nu gebeurt het en dan komt zo’n kreng jou persoonlijk verantwoordelijk houden voor de maatschappelijke gevolgen van deze geniale ingreep. Het was overigens opmerkelijk dat in het programma de suggestie ontbrak de villa’s in Wassenaar en Aerdenhout vanwege de nood der tijden massaal om te bouwen tot appartementencomplexen. De oorspronkelijke bewoners kunnen immers gemakkelijk inschikken.

De vrouwen moeten meer kinderen krijgen én meer uren maken. Senioren dienen plaats te maken voor grote gezinnen, tenminste als zij in een corporatiewoning zitten. Dames, doet Uw plicht, gij zijt de moeders van het vaderland. Bewaart de zuiverheid van ons volk! Dat is de mentaliteit die naar boven komt in de serie van Nieuwsuur.

Als het Ongehoord Nederland was die dit soort series maakte, had je mij niet gehoord. Maar het is Nieuwsuur, de gerenommeerde nieuwsrubriek van de NOS en de Publieke Omroep. Het is mainstream denken.

Bij mij op de gang staat het volledige werk van Kurt Tucholsky: een cassette met tien kloeke paperbacks. Ik heb me wezenloos gezocht maar haar niet gevonden, de korte schets die hij – denk ik – onder zijn schuilnaam Peter Panther in de Weltbühne schreef over het lot van aapjes in de Berlijnse dierentuin. Zij gingen te gronde aan het klimaat. Er waren ook mensen die steeds slechter tegen het klimaat konden, zo besloot Tucholsky. Als ik het me goed herinner tenminste.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen. Net als de aardbevingsschade in Groningen trouwens.