Bij een tuin denk je aan bloemen, planten, gras, wormen, insecten, een vijver met kikkertjes, egels, mollen, perenbomen en pimpelmeesjes. Je zou het een dierentuin kunnen noemen. Bij een gevangenis denk je aan mensen die iets strafbaars hebben gedaan. Mensen die opgesloten worden, omdat ze de wet keer op keer overtreden of omdat ze een ander van het leven beroofd hebben. Een gevangenis zou je daarom kunnen vergelijken met het begrip wat wij kennen als ‘dierentuin’.

Want wat zijn de overeenkomsten tussen een gevangenis en een dierentuin? In een dierentuin sluiten we dieren op, net zoals we dat met gedetineerden in de gevangenis doen. Verschil is echter dat de dieren die we opsluiten in een dierentuin volkomen onschuldig zijn, in tegenstelling tot gedetineerden die schuldig zijn bevonden aan een strafbaar feit. Daar komt nog eens bij dat we ze levenslang opsluiten, oftewel tot de dag dat ze sterven. Een mens daarentegen wordt pas levenslang opgesloten wanneer hij schuldig bevonden is aan moord, een terroristische aanslag of een aanslag op de koning of regering.

Wanneer we volkomen onschuldige dieren levenslang opsluiten, kunnen we dan nog wel spreken van dierentuinen? Zouden we het begrip dierentuin niet moeten herzien en moeten omdopen tot dierengevangenis? En zouden we dieren niet het recht moeten geven op een eerlijk proces? Want wie beschermt het dier? Vorige week werden er nog twee chimpansees (mensapen) doodgeschoten in wat ik een dierengevangenis noem. Opa aap en kleinzoon hadden de benen genomen, nadat één van de dierengevangenisbewaarders hun cel niet goed had afgesloten. Ze roken de geur van vrijheid en weg waren ze. Geef ze eens ongelijk. Wat zou jij doen? Wie zou er niet de benen nemen als je je hele leven lang al onschuldig opgesloten zit? Hemeltergend vond ik het om te lezen dat opa aap en kleinzoon na hun ontsnapping binnen een luttele 15 minuten werden doodgeschoten door schietgevaarlijke dierengevangenisbewaarders.

De reden? Opa aap en kleinzoon hadden zich schuldig gemaakt aan imponerend gedrag zoals met de vuisten op de borst slaan, zoals Tarzan dat doet. Dat gedrag kon een indicatie zijn dat ze mogelijk het gezicht van een dierengevangenisbewaarder er af zouden bijten. Pardon, hoort dat niet bij het risico van het vak? Je zou je kunnen afvragen of we het als samenleving nog wel moeten toestaan dat ouders en kinderen dierengevangenissen bezoeken. Schijnbaar is het levensgevaarlijk! Voor mens en dier. De apen in de dierengevangenis zijn op uiterst immorele manier gedood. Waarom hebben de dierengevangenisbewaarders de apen niet gekalmeerd en hen afgeleid met voer en geprobeerd hen terug te krijgen naar hun cel? Waarom is er niet gekozen om de apen te verdoven met een hele hoge dosis ketamine? Een veel hogere dosis dan gebruikelijk. Waarom is er niet gekozen om de dieren te verdoven met cucare in plaats van ketamine?

Waarom worden mensapen voor de wet anders behandeld dan mensen als het dna voor 98% overeen komt met dat van een mens? Is de politie al gestart met een onafhankelijk onderzoek naar de dood van deze mensapen? Mijn hoofd duizelt van de vragen. Je kunt je afvragen of het wel zo educatief is om kinderen te leren dat we dieren levenslang opsluiten. En je zou jezelf kunnen afvragen of het wel zo educatief is om kinderen bloot te stellen aan dieren die psychisch gestoord gedrag vertonen zoals zoochosis. Wellicht wist u het niet, maar een deel van de dieren in dierengevangenissen krijgt antidepressiva en antipsychotica toegediend omdat ze mentaal lijden in gevangenschap. Is dit wat we onze kinderen willen leren over dieren? Laten we stoppen om kinderen te leren dat het levenslang opsluiten van dieren normaal is. Laten we stoppen om dieren op te sluiten in dierengevangenissen. Laten we niet normaal maken, wat niet normaal is.