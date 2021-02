Eind 2019 nog wedijverden de media met elkaar om een podium te geven aan dr. Thierry Baudet vanwege zijn interessante uitspraken en zijn denken out of the box. Het kan verkeren. Nu is hij aangeschoten wild. Hij wordt achtervolgd door Haagse journalisten met microfoons op staken die allemaal hetzelfde soort vraag op hem afvuren. Had hij bijvoorbeeld echt geappt: “Wil jij dat je zus met een neger thuis komt?”.

Toen Baudet nog helemaal de bom was, stelde de gemiddelde journalist hem al de verkeerde vragen. Nu is dat nog steeds het geval. De meute wilde alleen weten of die apps allemaal écht waren. Ze gingen niet in op de inhoud. Daardoor kon Baudet zich gemakkelijk een weg naar de uitgang banen.

Relevante vragen zouden zijn: meneer Baudet, waarom zou U er moeite mee hebben als Uw zuster met een persoon van Afro-Caribische afkomst thuis komt? Kunt U daar wat dieper op ingaan? En dan het volgende: U beweert dat het gemiddelde IQ van blanken 110 is, van Hispanics 95 en van Afrikanen 75 of iets dergelijks. Kunt U dat toelichten? Uit welke bron put U die informatie? Wat is volgens U de achtergrond van die verschillen?

Dat zijn lastige vragen want de antwoorden geven extra duidelijk bloot hoe het echt zit met de hersens van Thierry Baudet. In dit verband is ook een smalende opmerking aan het adres van Pieter Omtzigt interessant. Deze luidt als volgt:

“Een cuck is iemand die weet hoe het zit maar buigt. Omtzigt is een TOTALE DWAAS, een sukkel die door de bomen het bos niet ziet, een feiten-neuker, een loser kortom, dus natúúrlijk steunt hij de EU. Het is een democraat!”

Let hierbij op de uitsmijter: Omtzigt is een totale dwaas, een sukkel, een loser, kortom een democraat.

Niemand van het Haagse journalistendom stelt zulke vragen. We moeten het dus doen met de bovenstaande uitspraken. Die laten afdoende zien dat Thierry Baudet zijn opvattingen niet van zichzelf heeft. Hij gelooft blijkbaar in de superioriteit van het blanke ras. Dit is intelligenter dan de overige rassen waarbij Afrikanen op het laagste niveau staan. In zijn hoofd bestaat een hele hiërarchie van rassen. De meeste blanke superioriteitsdenkers proberen tegenwoordig hun gesprekspartners zand in de ogen te strooien door er bij te vertellen dat Aziaten het zo goed doen op Amerikaanse universiteiten maar zelfs die camouflage laat Baudet achterwege. Tegelijk heeft hij weinig op met democraten, zoals uit de app over Omtzigt blijkt. Welnu, in de eerste helft van de twintigste eeuw kwamen belangrijke politieke stromingen op, die allemaal op hun eigen manier overspannen opvattingen over blanke intelligentie paarden aan verachting voor de democratie.

Toch doopte Baudet zijn partij Forum vóór Democratie. Dat is dan net zo’n rookgordijn als in de benaming Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij. Achter zulke fraaie woorden gaat het omgekeerde schuil. De leider schermt nogal met plebiscieten maar dat deden de staatslieden uit het interbellum die duidelijk zijn voorbeelden zijn, ook. Denk niet dat ik hem met Hitler op één lijn stel. Baudet heeft veel meer gemeen met het fascistoïde extreem rechts uit het Frankrijk van voor de Tweede Wereldoorlog. Zijn denken vertoont ook verrassende parallellen met dat van de Portugese dictator Antonio Oliveira Salazar, voormalig hoogleraar, belezen type, voor geen enkele tegenspraak vatbaar. Bekijk hem hier in al zijn verwaandheid en zit de hele toespraak uit.

Het FvD is zo georganiseerd dat de gewone leden niet veel anders overblijft dan het verrichten van hand- en spandiensten in opdracht van de leiding. En om te functioneren als applausmachine. Door te kiezen voor zulke structuren ontmaskert Baudet zich als autoritair leider. Hij is een tegenstander van vrijheid en democratie. Dat zijn in zijn ogen strohalmen waar alleen zwakkelingen, sukkels en losers zich aan vastklampen.

Hij daarentegen wil leiding geven aan een trots volk, dat zich bewust is van zijn intellectuele superioriteit vanwege de blanke huidskleur. Het haalt zijn hart op aan de helden van weleer die destijds de minderwaardige rassen aan zich hebben onderworpen in een poging hen beschaving te brengen. Het heeft de ondermijning door het kosmopolitisme en de immigratie uit andere werelddelen overwonnen. Om de aarde cirkelt het ruimtestation Baudet als statussymbool en bewijs dat de gouden eeuw nu door een gouden millennium is opgevolgd.

Uiteraard zal dit in het geval van Baudet een wensdroom blijven. Hij is te mal om heelhuids uit de mediastorm van de laatste dagen tevoorschijn te komen. Hij maakt te veel vijanden in eigen kring. Hij kán het niet. Hij ligt al voor zijn veertigste uitgeteld op de grond.

Ondertussen wacht Geert Wilders in de coulissen. De journalisten zouden een móórd doen voor een groot interview. Ze prijzen zijn vakmanschap in de Tweede Kamer. Het helpt niet. Hij houdt ze op een afstand, staat ze mondjesmaat een halve minuut te woord. Hij vindt van journalisten wat mijn vader over vrouwen dacht. Hoe was die man in moeilijkheden gekomen als er in zijn tijd al appjes hadden bestaan. Nu kon hij het alleen maar aan de eettafel zeggen: “Vrouwen zijn net konijnen. Je moet ze graag houden”.

In onze hijgerige jacht op incidenten zien de media én hun publiek het gevaar niet.

Vergelijkingsmateriaal: blanke superioriteit in een strijdlied gevat, Engelse vertaling onderaan:

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen. Net als de aardbevingsschade in Groningen trouwens.