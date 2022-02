Noodkreet Alexei Navalny over Kremlin-agressie: ‘Poetin leek wel de grootvader die dronken werd’

De afgelopen weken werd er op Joop.nl bericht over de vele onafhankelijke Russische analisten die het optreden van de criminele kliek in het Kremlin precies zo duiden als wij in het Westen.

Helaas komen hun goed gefundeerde analyses niet aan bod in de Russische mainstream media. Tv-zenders, de belangrijkste nieuwsbron voor de Rus-in-de-straat zijn alle in handen van de staat of van bevriende oligarchen. De boodschap is daar al jaren dezelfde: Rusland is de goedbedoelende “very good guy”, Oekraïne en het Westen zijn de gevaarlijke agressieve “bad guys”. Andere media gaan gebukt onder een zware censuur.

Zo heeft de gemiddelde Rus een totaal vertekend beeld van de werkelijkheid buiten Rusland. Men kan daarom niet stellen dat een grote meerderheid van de Russen achter de Kremlin-agressie staat. Onafhankelijke Russische analisten zijn heel stellig in hun overtuiging dat een democratischer Rusland een heel ander buitenlands beleid zou voeten. Een opiniepeiling van afgelopen december toonde dat 80 procent van de Russen een positieve tot zeer positieve mening heeft over Oekraïners.

Velen in het Westen hebben geen besef van de zieke, agressieve propaganda die de Russische tv-zenders met name de laatste maanden uitzenden. Zij die dat nog altijd niet geloven kunnen alles terugkijken op gespecialiseerde websites.

Eén van die onafhankelijke geesten die regelmatig publiceert op nog bitter weinige onafhankelijke nieuws-sites die er nog zijn is oppositie-activist Alexei Navalny. Hoe hij daarin slaagt is een raadsel, want de Poetin-justitie heeft hem in een fake-proces naar een zwaar strafkamp verbannen.

Direct na Poetins bizarre, paranoïde en de geschiedenis verdraaiende toespraak van 22 februari stond de volgende noodkreet van Navalny online:

Ik keek naar de vergadering van Ruslands Veiligheidsraad

Het was een bijeenkomst van senielen en dieven, en ik dacht aan dezelfde bijeenkomst van senielen… van het Politbureau van het Centraal Comité van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie vroeger, …zichzelf beschouwend als geopolitici aan het “grote schaakbord”, die besloot Sovjet-troepen naar Afghanistan te sturen.

Het resultaat was honderdduizenden slachtoffers, verwondingen aan hele naties, waarvan wij en Afghanistan de gevolgen blijvend ondervinden, en… één van de belangrijkste redenen voor de ineenstorting van de USSR.

Die idioten van het Politburo volgden een ideologie van twee gezichten. Deze senielen van Poetin hebben niet eens een ideologie – alleen een constante en onverholen leugen. Ze nemen niet eens de moeite om hun casus belli de minste geloofwaardigheid te geven.

Beide hebben willen maar één ding: de aandacht van het Russische volk afleiden van de echte problemen – de belabberde economie, stijgende prijzen, wijdverspreide wetteloosheid – en het veranderen in de vorm van ‘keizerlijke hysterie’.

De enige tv-zenders waarnaar ik kijk zijn die van de staat en ik verzeker je dat er HELEMAAL GEEN nieuws over Rusland is. Letterlijk: alleen maar Oekraïne – VS – Europa.

Naakte propaganda volstaat niet langer voor de senielen en dieven. Ze willen bloed…

En nu – het hoofd van het Politburo van de eenentwintigste eeuw houdt een echt krankzinnige toespraak… Het leek wel de grootvader die dronken werd op een familiefeestje en iedereen weer verveelde met zijn verhaal over hoe de wereldpolitiek eigenlijk werkt.

Het zou grappig zijn als de dronken grootvader geen man van 69 was die alle macht heeft in een land met kernwapens.

Vervang “Oekraïne” in zijn toespraak door “Kazachstan”, “Wit-Rusland”, “Baltische landen”, “Azerbeidzjan”, “Oezbekistan” enzovoort, zelfs inclusief “Finland”. En bedenk waar de geopolitieke gedachte van de seniele grootvader verder naar uit zal gaan. Dit alles liep in 1979 voor iedereen heel slecht af. En ook nu loopt het slecht af. Afghanistan werd vernietigd, maar de Sovjet-Unie werd ook dodelijk verwond.

Door de schuld van Poetin kunnen honderden en later tienduizenden Oekraïners en Russische burgers sterven. Ja, hij zal Oekraïne zich niet laten ontwikkelen, hij zal dat land het het moeras in slepen; maar Rusland zal dezelfde prijs betalen.

We hebben alles wat nodig is voor een krachtige ontwikkeling in de 21e eeuw – van olie tot geschoolde burgers – maar we zullen weer verliezen, de historische kans op een normaal rijk leven verkwisten omwille van oorlog, vuiligheid, leugens en een paleis met steenarenden op de Krim (noot vertaler: Poetins geldverslindende mega-paleis dat met gestolen geld is gebouwd).

Poetin en zijn seniele dieven van de Veiligheidsraad en Verenigd Rusland (de partij van Poetin die de meerderheid heeft in het Parlement via vervalste verkiezingen) zijn de vijanden van Rusland en zijn grootste bedreiging; niet Oekraïne en niet het Westen. Poetin doodt en wil nog meer doden.

Het Kremlin maakt ons armer, niet Washington. Niet in Londen voeren ze zo’n economisch beleid waardoor de “borscht” (noot vertaler: traditionele populaire Russische soep) van de gepensioneerden in prijs is verdubbeld, maar in Moskou.