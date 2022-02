NOW voor de firma’s list en bedrog

Malafide eendenslachter kreeg tijdens de eerste ronde NOW maar liefst 799.746 euro. Inmiddels is dit bedrag opgelopen naar meer dan twee miljoen euro.

Soms als je denkt: het kan niet idioter, dan kan er toch nog een schep bovenop. Dat bewijst het beruchte Bert’s Animal Verhuur in het Gelderse Appeltern, dat twee jaar gelden door de rechter is stilgelegd, maar tijdens de coronacrisis een lieve 154.875 euro aan steun heeft gekregen uit het potje tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Deze steun wordt uit publiek geld betaald. En dan moet je je voorstellen dat dit bedrijf al jaren onder vuur ligt, met klachten over dierenwelzijn, aangiftes en Kamervragen. Uiteindelijk is door de gemeente West Maas en Waal zelfs voor meer dan 100.000 euro aan dwangsommen opgelegd. Twee jaar geleden legde de rechter het bedrijf per direct stil, maar nu wordt toch nog even 154.875 euro aan Nederlands belastinggeld meegepikt.

Twee weken geleden bepaalde een rechter dat het bedrijf in Appeltern 40.000 euro aan openstaande dwangsommen moet betalen. De rechtbank stelde hiermee de gemeente West Maas en Waal in het gelijk. En dat is dus nog niet de helft van de dwangsommen die Bert’s Animals Verhuur heeft liggen. Daarbij kreeg het bedrijf van de economische politierechter ook nog eens 4.000 euro boete opgelegd. Dit vanwege het niet tijdig registreren van fokzeugen en biggetjes, die vanuit zijn bedrijf naar het slachthuis gingen, stierven op het terrein of verkocht werden.

Maar Bert doet net of zijn neus bloedt, zo blijkt uit de verhalen van getuigen die zich bij House of Animals melden, en gaat gewoon vrolijk door met dieren verhuren. Wij – House of Animals – gaan er alles aan doen om de activiteiten van Bert’s Animal Verhuur definitief te stoppen. Een grote zorg is wel wat er dan met de dieren gebeurt, maar uiteraard gaan we dat nauwlettend in de gaten houden.

En toen we toch aan het graven waren in de coronasteuncijfers, keek ik ook even wat die afschuwelijke eendenslachterij in Ermelo en het Dolfinarium Harderwijk na 5 rondes NOW hebben gekregen. Tomassen Duck-To B.V. is de eendenslachter die de ene na de andere boete krijgt wegens het veroorzaken van ernstig dierenleed. Het mag allemaal niet baten. De structurele mishandeling van eenden gaat door en juist deze malafide eendenslachter kreeg tijdens de eerste ronde NOW maar liefst 799.746 euro. Inmiddels is dit bedrag opgelopen naar meer dan twee miljoen euro: 2.153.139 euro om precies te zijn. Jouw en mijn belastinggeld. Ik kan een krachtterm ternauwernood onderdrukken.

En bij het Dolfinarium in Harderwijk kunnen ze ook weer even vooruit: 2.212.607 euro compensatie dankzij de NOW. Publiek geld, ons belastinggeld, gaat naar clubs die liegen, bedriegen en dieren op de meest vreselijke wijze behandelen. Ik hoop dat ze er iedere cent van terug moeten betalen.