De slachting in Bataclan, vandaag precies vijf jaar geleden, was de meest gewelddadige aanslag sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit is de perfecte timing voor een petitie die wél deugt. Waarin wij de salafisten oproepen het salafisme af te zweren als machtsideologie die geweld legitimeert om de wereld te overheersen, die de democratie misbruikt om de dragers ervan te beschimpen, de vrijheden misbruikt om niet-salafisten te haten en vervolgens toestaat dat hun volgelingen de beulen worden die mensen afslachten. Een verklaring van ons, als bestuurders en wetenschappers naast gewone mensen, waarin wij onze ministers oproepen om geen millimeter toe te geven van onze beschaving aan welke fundamentalist dan ook.

Eerst dat maar eens regelen – first things first. Dan kunnen wij in de wijk, op school en in het buurthuis verder praten over de kwetsuren en het verdriet van pesten en beledigingen. In Bataclan vielen de salafisten zes locaties tegelijk aan, met 15 aanslagplegers maaiden zij ruim vijfhonderd aanwezigen neer, van wie er 129 stierven. In Nederland was jaren eerder Theo van Gogh al afgeslacht.

Door merg en been

Dit is serious business, mensen. De salafistische beulen zijn klaar voor de dood. In de rechtbank zijn in juni de opnames getoond van de arrestatie van de Arnhemse terreurgroep en van wat daaraan vooraf ging. Wail el A. richt zijn pas verworven wapen op het arrestatieteam en haalt de trekker over. Morat M. kust kort daarvoor de zojuist verstrekte kalasjnikov en houdt het wapen tegen zijn wang. ‘De sleutel naar het paradijs’, zegt hij over het bomvest.

Zij waren van plan bezoekers aan een LHBT-evenement te doden; hoofdverdachte Hardi N. bezocht daartoe meerdere homogerelateerde websites, meldde het Openbaar Ministerie. Hoe zij komen tot beestachtig geweld? Kijk op YouTube, waar de filmpjes voor het grijpen liggen, zoals die van een Saoedische prediker die een jaar voor Bataclan huilend oproept de vernedering van de profeet te vergelden met daden, op een wijze die bij onze kinderen door merg en been gaat: ‘Oh natie van Mohamed, waar is uw loyaliteit aan Allah’.

Vader

De vader van de doodgeschoten Bataclan-schutter Samy zag in de banlieu zijn zoon onder zijn ogen radicaliseren – zonder het te zien. Hij voedde hem op, maar verloor het contact met zijn zoon, de rechtenstudent die buschauffeur werd om voor Syrië te sparen. Hij kreeg hem nooit meer terug, zelfs niet toen hij hem ging zoeken in Syrië. De politie zag op een gegeven moment wél de tekenen van radicalisering, maar besprak dit niet met de ouders. Er zit maar één ding op: er zelf vroeg bij zijn, héél vroeg. En medeopvoeders zoeken.

Anderhalf jaar na de slachting zocht die vader een andere vader op. De vader van Bataclanbezoekster Lola werkt als inspecteur, de vader van aanslagpleger Samy is caféhouder, de ene vader is geboren in Frankrijk en de andere in Algerije, de één is zelf zoon van een natuurkundeleraar en de ander van een imam. Maar ze houden allebei van de Franse schrijver Émile Zola en van het Amerikaanse zangduo Simon & Garfunkel. Vaders Azdyne Animour en Georges Salines schreven het boek “Na de Bataclan’.

Wetenschap, waar bent u?

Academisch Nederland, lees dit boek en kom met uw wetenschappelijke inzichten die helpen bij dit vraagstuk. Die missen wij. Wij zien u met halve verklaringen in de media waarin u de vreselijke aanslagen probeert te duiden, met mijn hulde voor de pogingen. En af en toe komt een afstudeeronderzoek voorbij, ook nodig. Maar kijk eens uw collega’s bij de gezondheidswetenschappen. Hoe zij zich inzetten om ons te helpen corona te bestrijden? Dat kunt u ook, u kunt vanuit de universiteiten, onderzoeksinstituten en hogescholen een beweging in gang zetten die blootlegt hoe het salafisme en ook rechtse ideologieën georganiseerd zijn om onze kinderen vergiftigen. Waar bent u?