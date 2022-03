Nu het oorlog is begint de VVD weer te stijgen

In de opiniepeilingen begint de VVD op te krabbelen. Wekenlang zag het er slecht uit voor de liberalen, maar in recente polls van EenVandaag, Ipsos en Maurice de Hond zijn de cijfers weer wat rooskleuriger. Komt dat even mooi uit, zo kort voor de gemeenteraadsverkiezingen!

De wederopstanding begon zo ongeveer op hetzelfde moment als de Russische invasie in Oekraïne. Het is behoorlijk verleidelijk een verband te leggen tussen deze twee gebeurtenissen. Kennelijk zorgt de oorlog voor het rally round the flag-effect dat we kennen uit het begin van de coronacrisis. Toen leidde een staatsmanachtige tv-speech van premier Rutte ertoe dat de VVD in de polls naar grote hoogte steeg. Ook destijds zag het er in de daaraan voorafgaande periode somber uit voor de partij. Maar in de tijden van hoge nood die we beleefden na de uitbraak van de pandemie schaarde iedereen zich achter de Vader des Vaderlands.

Iets soortgelijks beleven we nu. Rutte mag dan overduidelijk geen idee hebben hoe hij die gek in het Kremlin tot de orde kan roepen, dat heeft hij gemeen met alle westerse leiders en politici, groot en klein. En onze premier roept natuurlijk wel steeds met vastberaden blik dat het ‘onacceptabel’ is wat de Russische president Vladimir Poetin allemaal uitspookt. Op dergelijke taal zit iedereen te wachten. Want ieder normaal mens vindt de Oekraïne-inval onacceptabel en niemand weet hoe je een met kernwapens dreigende idioot zou moeten stoppen.

De succesvolle herrijzenis van de liberalen staat haaks op het gebrek aan virtueel succes bij de meest geharnaste populisten. De PVV van Geert Wilders ontspringt de dans nog enigszins. Weliswaar heeft Geblondeerde Geert jarenlang de lof gezongen van Poetin, maar net op tijd maakte hij een soort halve draai. Het Westen mag dan volgens hem ‘enorm geblunderd’ hebben door een NAVO-lidmaatschap van de Oekraïne niet uit te sluiten, ‘voor een Russische militaire inval is geen excuus te verzinnen’.

Veel moeilijker heeft Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet het, ook al is hij inmiddels een beetje op zijn schreden teruggekeerd. Bij het begin van de Russische acties noemde hij Poetin nog de ‘grote held’ van de conservatieve wereld. Iemand bij FvD moet hem gewaarschuwd hebben dat dit niet de manier is om kiezers in groten getale te doen toestromen. Vandaar dat Thierry het nu wat rustiger aandoet. Hij roept op tot onderhandelingen en ‘nuance’. Een term die uit de mond van deze Uil van Minerva een nogal merkwaardige klank heeft. In elk geval helpt het vooralsnog niet, want bij professionele koffiedikkijkers van de peilingbureaus staat Forum nog altijd op verlies. Gelukkig voor Baudet zijn er in Nederland nog wel een paar halvegaren te vinden die op zijn partij willen stemmen, zodat hij niet helemaal met lege handen komt te staan.

Niettemin voorzie ik dat de gemeenteraadsverkiezingen voor FvD niet het resultaat zullen opleveren dat de leiding van deze partij (Baudet zelf dus) had gehoopt. En de VVD zal mogelijk nog wel ietsje verliezen ten opzichte van 2018, maar de uitslag zal niet zo dramatisch zijn dat Rutte in problemen komt. Misschien wint de VVD trouwens wel.