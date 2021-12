Nu Nederland zo dicht bij de afgrond staat moeten burgers het recht krijgen op nieuwe verkiezingen

De huidige staat van de Nederlandse samenleving op bijna alle terreinen is zo allerbelabberdst slecht dat burgers het recht moeten krijgen om opnieuw naar de stembus te gaan. Dat recht hebben ze nu niet vanwege wet- en regelgeving. Daardoor blijven burgers afhankelijk van het politieke theater in den Haag waar een meerderheid in de Tweede Kamer dat besluit wel kan nemen maar het niet doet vanwege angst voor zetelverlies. Vanwege die angst worden kiezers totaal buitenspel geplaatst.

De vraag rijst hoe legitiem het nog is dat burgers volledig aan de kant worden gezet als het gaat om het nu kunnen geven van hun stem als uiting van hoe ze tegen het gehaspel, de incompetentie en het misbruiken van macht door een klein aantal coalitiepartijen aankijken. We zijn, niet alleen door de coronapandemie, in een wel heel slechte situatie gekomen met trekjes van een soort oorlogseconomie. In vele sectoren kan de oorzaak daarvan niet verklaard worden door het uitbreken van de pandemie. Dat laatste heeft wel heel scherp en glashelder het totale falen van het gevoerde overheidsbeleid zichtbaar gemaakt.

We hebben te maken met stijgende kosten en een hoge inflatie zonder afdoende compensatie die veel burgers steeds meer zorgen baart. Er is een totaal ingestorte zorgsector en een woningmarkt die garant staat voor veel ellende bij huurders en kopers. Om nog maar te zwijgen over het tot nu toe niet kunnen oplossen van de puinhopen uit de toeslagenaffaire en het Groninger gasdossier.

Burgers moeten zich over deze zeer ernstige zorgelijke situatie in hun eigen land gewoon kunnen uitspreken via nieuwe verkiezingen waarvoor best even de tijd genomen kan worden. In de huidige situatie kan alleen nog een tijdelijk crisiskabinet van excellente deskundigen Nederland voor een verdere val richting afgrond behoeden.

Hoe bizar is het om als burger te zien dat in het laatste coronadebat van dezelfde partijen die tot nu toe kampioenen zijn in het fouten stapelen, gevraagd wordt om met een visie te komen? Een woord waar ze vermoedelijk geen idee van hebben wat dat feitelijk betekent gelet op het ontbreken van zo’n visie tot nu toe.

Zelfs een openlijke erkenning dat er fout op fout gestapeld is kan er nog niet vanaf. Die arrogante houding moet iedere weldenkende burger het vertrouwen geven dat het wel goed komt met deze incompetente groep bewindslieden. Nood breekt wet en schoon schip maken is geen schande als dat in een crisis onvermijdelijk is. Burgers hebben recht op een competente bemanning en kapitein op ons schip van Staat dat extreem hoge golven moet trotseren.

Los gewoon met een reddingshelikopter de huidige bemanning af, inclusief de kapitein en breng een andere competente bemanning met ervaring in zwaar weer aan boord. Intussen kunnen er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven en voorbereid zodat alle partijen zich voor hun kiezers kunnen verantwoorden en alle burgers hun oordeel kunnen geven over het gevoerde beleid sinds de laatste verkiezingen en de voorstellen om alle problemen in alle sectoren op te kunnen lossen.

Dan wordt er daadwerkelijk schoon schip gemaakt en wordt de toekomst van Nederland niet alleen nog in formatie achterkamertjes bedisseld door partijen die vooral over het laatste jaar heel wat hebben uit te leggen aan de burgers.

De Tweede Kamer is nu aan zet als Macht om de huidige Tegenmacht die aan het formeren is onverbloemd de wacht aan te zeggen en een besluit te nemen voor nieuwe verkiezingen. Genoeg is genoeg! Een lange vermoedelijk zeer complexe winter wacht ons nog.

Nederland zal er zeker niet slechter van worden als er eerst een tijdelijke uiterst competente bemanning op het schip van Staat de oude en oververmoeide fouten makende bemanning komt vervangen.