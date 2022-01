Nu we weten wat eenzaamheid is

Eenzaamheid. Een begrip dat we sinds maart 2020 allemaal een stuk beter begrijpen. De lockdowns, het afstand houden: meer dan ooit ervaren we hoe belangrijk sociaal contact eigenlijk is. Dat praatje in de straat, de vriendschappelijke knuffel en de troostende arm om je heen. We kunnen niet zonder. Eenzaamheid maakt letterlijk ziek. Ik vraag me af of we, nu we weten hoe het voelt, ook onze huisdieren eindelijk bevrijden van hun eenzame bestaan?

Wat doet eenzaamheid met je?

Eenzame mensen zijn er altijd geweest, maar tijdens de coronacrisis nam de eenzaamheid schrikbarend toe. Maar liefst 47% van de mensen (bron: RIVM, 2021) gaf in 2020 aan eenzaam te zijn. En dat blijft niet zonder gevolgen. Eenzaamheid zorgt voor psychische klachten zoals onzekerheid, depressie en stress. Langdurige stress is heel gevaarlijk. Het zorgt ervoor dat je lichaam zich eigenlijk in een continue vecht-of-vlucht-reactie bevindt. Het gevolg: een grotere kans op bijvoorbeeld Alzheimer, hart- en vaatziekten, maar ook zelfmoord. Onderzoek toont aan dat ernstig eenzame mensen maar liefst 26% meer kans hebben om vroeg te overlijden (bron: Holt-Lunstad et al., 2015)!

Sociale wezens

Net zoals wij mensen zijn de meeste huisdieren ook van nature sociale wezens. Dat maakt hen ook zo fijn om te houden: de dieren snakken naar aandacht. Is dat even fijn thuiskomen na een dag werken? Maar net zoals voor mensen is bij huisdieren de invloed van eenzaamheid op de psyche en het lichaam enorm. Ze ontwikkelen bijvoorbeeld gefrustreerd gedrag. Het gevolg? Terwijl ze alleen maar snakken naar de aandacht van een soortgenootje, worden dieren gestraft, genegeerd of zelf weg gedaan omdat ze zich niet gedragen zoals het baasje zou willen. Dieren worden apathisch, stoppen met eten en overlijden vroegtijdig. En dat terwijl ze alleen maar snakken om de aandacht van een soortgenootje.

Gun ze die liefde

Een leven in eenzaamheid verdient niemand: geen mens én geen dier. Ik hoop met heel mijn hart dat we het tij snel kunnen keren. Dat iedereen weer de aandacht krijgt die hij zo hard nodig heeft. En dat we daarin de huisdieren niet vergeten. Laten we ervoor zorgen dat het verdriet van twee jaar isolement ook iets moois oplevert: meer aandacht voor elkaar en voor de huisdieren. Gun ze die liefde van een soortgenootje!