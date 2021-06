Veel Nederlanders wier positie in het gedrang komt, laten zich aanpraten de zogenaamde eer aan zichzelf te houden. Ze nemen liever zelf ontslag en halen daarbij de hakbijl uit de handen van hun tegenstanders. Dat is meestal een grote fout.

Pieter Omtzigt heeft het establishment van het CDA uit de problemen geholpen. Hij hield, zoals dat in Nederland heet, de eer aan zichzelf en verliet de partij. Dat zal de in schijnheiligheid gepokte en gemazelde leden van de partijtop in staat stellen hete krokodillentranen te storten. Wat jammer! Zo’n toptalent. Ze kunnen helaas het besluit van Pieter alleen maar respecteren en wensen hem een spoedig herstel toe. En inderdaad: nog geen uur na de publicatie van het besluit zeiden Hoekstra en Van Rij al hoe “ontzettend teleurgesteld en geschrokken ze waren”. Geloven de heren het zelf?

Veel Nederlanders wier positie in het gedrang komt, laten zich aanpraten de zogenaamde eer aan zichzelf te houden. Ze nemen liever zelf ontslag en halen daarbij de hakbijl uit de handen van hun tegenstanders. Dat is meestal een grote fout.

Ook nu. De grote aanhang van Pieter Omtzigt onder gewone CDA’ers blijft verweesd achter nu hun boegbeeld de banden zelf heeft verbroken. Zijn uitgebreide rapport wordt scheurpapier. De evaluatiecommissie zal zogenaamd zelfkritiek oefenen maar binnen de partij blijft alles hetzelfde en wordt de positie van de partijtijgers alleen maar versterkt.

Het lijkt Staalman wel. Pardon, lezer, beroepsdeformatie. Aan het begin van de twintigste eeuw kende de Anti Revolutionaire Partij een kritisch Kamerlid, Andries Staalman, die constateerde dat de stichter en de leider van de partij Abraham Kuyper de antirevolutionaire idealen op grote schaal verried. Hij verliet de ARP en begon voor zichzelf met een programma dat sociale hervormingen voorop stelde. Iedereen vond het de moeite waard wat Staalman te berde bracht maar hij bleef altijd een eenling in de politiek. Dat lot staat Pieter Omtzigt ook te wachten als hij straks met zijn lijst de negentiende partij wordt in de Tweede Kamer.

Het was een grote fout om het CDA te verlaten. Als het in de partij tot een groot conflict was gekomen met zijn opvattingen als inzet, had hij na een royement misschien nog een deel van de leden mee kunnen nemen. Nederlanders houden van martelaars. Niet van weglopers.

Hoekstra kan in de formatie zijn chantagepolitiek voortzetten. Dan is de weg vrij voor een Rutte IV, dat waarschijnlijk tot 2025 stand houdt. Dan is Pieter Omtzigt het momentum kwijt.

Jammer allemaal. Ik bid tot God Almachtig dat ik ongelijk krijg.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de kwestie rond het Groninger aardgas evenmin.