‘Omdat Volt in verschillende landen zit, voel je dat je meer impact hebt’

Volt doet in tien steden mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Tijd voor een kennismaking: wat gaat Volt in deze gemeenten veranderen? In Maastricht ontmoet ik Laura Smit (26). We drinken koffie in het waterige winterzonnetje op het Oranjeplein. Laura’s eerste studentenhuis was aan de linkerkant van het plein en ruim zeven jaar later woonde ze aan de andere kant, vertelt ze. Ze is al zeker tien keer verhuisd. Ondanks de woningnood ging ze steeds meer van Maastricht houden. ‘De sfeer die hier hangt is fijn, bourgondisch. Als ik van mijn ouders terugkom uit Zaanstad en ik stap hier uit de trein, voel ik me echt thuis.’

Laura heeft duurzaamheidswetenschappen gestudeerd en werkt nu bij Rijkswaterstaat. Ze is bezig met een project over de ecologische kwaliteit van de Maas. Ooit was ze een paar maanden voorzitter van de Limburgse afdeling van de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Ze was er snel weer weg. Volt is niet links of rechts, zegt ze. De partij is niet in een hokje te plaatsen: ‘Wat voor mij persoonlijk de doorslag heeft gegeven om voor Volt te kiezen is dat ik diversiteit en inclusie heel belangrijk vindt, maar ook duurzame ontwikkeling en digitalisering. Dat zijn de drie belangrijkste punten. Het is een combinatie van dingen.’

Wat wil Laura veranderen in Maastricht? Er valt een stilte. Laura schrikt ervan. ‘Jeetje,’ zegt ze. Even nadenkend: ‘Ik dacht meteen aan het woningtekort. Je hebt hier een grote studentengemeenschap die geen woning kan vinden. We willen hier studentencampussen bouwen zodat de mensen in de straten een betere leefbaarheid hebben en de studenten prettiger kunnen wonen. Sommige studentenwoningen staan nu op de verkeerde plekken. Dat speelt al een paar jaar. Meer studentenwoningen is een cliché, maar het is nodig. Het is goed voor iedereen. Als studenten naar die campussen gaan, komen er huizen elders vrij voor anderen.’

‘Ook moet de gemeente Maastricht het thema digitalisering opstarten’, vertelt Laura: ‘Het voelt als dat er te weinig kennis is en te weinig besef van hoe nodig dit is. We zijn voor een wethouder van digitale zaken.’ Ik vraag Laura om een lijstje problemen met digitalisering. ‘Die weet ik niet uit mijn hoofd.’ Waarom denkt ze dan dat dat opgestart moet worden? ‘Daar heb ik even geen antwoord op’, zegt ze. ‘We willen een nieuw perspectief leveren en een nieuwe generatie zijn in de politiek. We hebben een moderne en dynamische kijk op de problemen die hier heersen.’

Wat is dat moderne perspectief?

‘Ik was altijd een zwevende kiezer. Met Volt heb ik een partij gevonden waarbij ik me thuis voel. Wat me vooral aanspreekt is de pragmatische aanpak. Volt is niet een partij van “dit zijn onze principes waar we koste wat het kost aan vasthouden”. Volt kijkt naar de problemen, de context en de mogelijke oplossingen. Heel pragmatisch kijken we wat we kunnen doen, in plaats van alleen aan bepaalde principes vast te houden.’

Volt heeft een Europese blik. Waar is die voor nodig?

‘Ik vind deze blik bijvoorbeeld belangrijk bij duurzame ontwikkeling. GroenLinks kan allemaal goede ideeën hebben voor Nederland. Dan zouden ze in Nederland best iets voor elkaar kunnen krijgen, zeker als ze in de regering zouden zitten. Dat is goed voor Nederland, maar als ik denk aan duurzame ontwikkeling moet je dat veel groter aanpakken.’

‘Voor de energietransitie of CO2-reductie is dit het duidelijkst. Als een partij dat hier in Nederland voor elkaar krijgt, dan is dat top, maar we moeten dat overal doen. Als je als partij overal in de EU zit, kun je veel meer bereiken, omdat je dezelfde plannen hebt op verschillende plekken. Je kunt ook van Volt-afdelingen in andere landen leren, met elkaar samenwerken en een meer integrale blik krijgen. Bij de energietransitie moet je wel over de grenzen van Nederland kijken. Die blik heb je sneller en gemakkelijker als je samenwerkingen hebt in verschillende landen.’

Wat is de meerwaarde hiervan in de gemeenteraad van Maastricht?

‘Je zit hier in de grensregio. Als je een Europees perspectief hebt en pan-Europees bent, zie je geen nationaliteit en ben je er voor alle mensen in de EU. Ik denk dat dat zeker in Maastricht een heel waardevol perspectief is. Dan heb je zicht op de belangen van mensen die iedere dag over de grens gaan. Dan weet je ook wat er gebeurt in Aken, Luik of Hasselt, omdat dat ook Maastricht raakt. Bij de corona-crisis zag je dat dit bredere perspectief nodig is. Toen sloten de grenzen en konden families niet bij elkaar op bezoek. Ik denk dat Volt wel oog heeft voor zulke belangen.’

‘Bij de woningnood kun je bijvoorbeeld over de grens kijken. In België is meer ruimte. We kunnen kijken wat er kan over de grens. Ik heb het puur over: denk eens na over de grens en ga het gesprek aan, ga eens kijken in België, wie wonen daar, hoeveel woningen staan daar te koop, hoe vaak gaat de bus? Ons doel is niet om Maastrichtenaren naar België te laten verhuizen, maar om breder te denken. Je kunt ook kijken hoe je de mensen die over de grens wonen ondersteunt. De trein naar Luik gaat een keer per uur. Je kunt alleen met een busrit van ruim een uur in Hasselt komen. Met de auto ben je er zo.’

Is daar echt een Europese partij voor nodig in de gemeenteraad?

’Lokale politiek is in vergelijking iets minder Europees dan Den Haag en Brussel. Daar heb je andere dingen waar je over na moet denken dan hier. Je hebt ook maar beperkte macht in de gemeenteraad. Bij die trein ben je als gemeente alleen belanghebbende. De belangrijkste reden om Volt te kiezen en niet D66 of GroenLinks, is dat we een partij zijn met dezelfde intenties in verschillende landen en steden. Het voelt als dat je zo meer impact hebt.’

Volt doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Chris Aalberts praat tot aan de verkiezingen met de nummers twee om te leren wat Volt gaat brengen op lokaal niveau.