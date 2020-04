De door de regeringen gestimuleerde marktwerking is overal aan het ontsporen. De rij aan problemen in de zorg, het onderwijs, OV et cetera is langzamerhand eindeloos geworden. Dat komt mede doordat geld verdienen voorop is komen te staan en niet de dienstverlening en het welzijn van ons allemaal. Eén branche springt er echt uit: de luchtvaart.

Ook de overheidstaken binnen de luchtvaart zijn geprivatiseerd. De regering privatiseerde de lucht, die van ons is. Daardoor claimden Schiphol en de KLM de lucht, die we allemaal inademen, boven ons. Ze doen fanatiek of die van hen is en vinden dat mensen die minder herrie en vervuiling willen, “zeikerds” zijn die groei, dus meer geld, in de weg staan.

Datzelfde gebeurde met de Luchtverkeersleiding. Je zou toch denken dat dat een overheidstaak is. Ze is eigenlijk onze verkeerspolitie in onze lucht. Men moet waken over onze veiligheid en welzijn. Welzijn is naar mijn mening geheel naar de achtergrond geschoven. Dat merkte ik toen een van de luchtverkeersleiders mij voor “leugenaar” uitmaakte op Twitter. Ik startte toen succesvol een klachtenprocedure. Daar kwam vervolgens ter sprake dat de Luchtverkeersleiding zo’n beetje per handeling werd betaald. Het gevolg staat dan ook min of meer in hun slogan: “Luchtvaart mogelijk maken”. Meer vliegen is dus meer geld. Minder vliegen geeft een financieel probleem.

Nu is ook de slotcoördinatie geprivatiseerd en wordt daar marktdenken ook leidend, want ja… ze moeten ook hun eigen broek zien op te houden. En de top wil natuurlijk “marktconform” worden betaald. U weet wel: flink meer. Dat is een buitengewoon slechte zaak. Ik begrijp niet dat de politiek daar ooit aan begonnen is. Opnieuw is een echte overheidstaak, wie vliegt er in onze lucht, weggegeven aan de markt. En ja, wat is binnen de markt het verdienmodel binnen de luchtvaart? Juist ja….. groei, ten koste van de volksgezondheid. Niet het belang van de omwonenden en de leefomgeving is dan leidend, maar de winst van de slotcoördinatie. De financiële administratie wordt dan de baas.

En zo zit nu de hele luchtvaart opgesloten in het marktdenken. Een markt waar vrijwel geen democratische controle meer op mogelijk is en waar het belang van de volksgezondheid helemaal naar de achtergrond is verdwenen. Mensen die waarschuwen voor de milieuverwoestende gevolgen worden verguisd als lastpakken die je ongestraft mag negeren, schofferen, hun demonstratierecht mag ontnemen en mishandelen. Men is zelfs bereid om de werkelijkheid geweld aan te doen door rapportages aan te passen aan de, door de luchtvaart, gewenste uitkomsten. Dat is niet verwonderlijk als winst de norm wordt. Want waar winstmaximalisatie de norm wordt, verdwijnt het gezond verstand en het geweten.

Wat eigenlijk heel erg is, is dat het personeel afhankelijk is geworden van dat vrijemarktdenken binnen de overheidstaken. Ze zijn systematisch bang geworden voor hun baan. Eigenlijk zijn zij ook slachtoffer van dat marktdenken en zijn ze een pion in het chantageschaakspel. Door met massaontslagen te dreigen probeert men de politiek klem te zetten. Het is begrijpelijk dat werknemers heel boos zijn door hun benarde positie. Men richt hun boosheid echter op de verkeerden. Ze moeten niet boos zijn op de actievoerders voor een betere leefomgeving voor henzelf, de kinderen en kleinkinderen, maar op de overheid en de leidinggevenden die hen in die benarde positie hebben gebracht, inspelend op oneigenlijke sentimenten, zoals onterechte trots op een bedrijf. En juist nu werd bekend dat alle tijdelijke contracten niet worden verlengd.

Geld en posities zijn nummer één en dat bevorderde onze overheid met de invoering van het marktdenken. Dat gaat gepaard met perverse prikkels, zoals de eis tot winstmaximalisatie. Omwonenden en personeel zijn dus slachtoffers van die perverse prikkels in de luchtvaart.