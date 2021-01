Je leest wel eens een bericht over een zwerver die dood in het park is gevonden en dan toch honderdduizend euro op de bank heeft staan. Dat ongeveer zal de lijsttrekker van het CDA bereiken met Nederland.

Zou Wopke Hoekstra thuis aan de keukentafel ook zo ratelen?t Of reserveert hij dat voor publieke optredens? Waarschijnlijk wel. Anders zat Liselotte al lang in het gekkenhuis. Bij WNL op Zondag was de tsunami aan loze woorden weer nauwelijks te stuiten. Toch zat er in al dat gepraat wel degelijk inhoud verborgen. Dat had te maken met wat Hoekstra niet zei en wat hij juist wél zei.

Geconfronteerd met de wanhoop van een winkelier die op 20 januari open gaat omdat hij, met of zónder boete, toch failliet wordt gemaakt, weigerde de minister van Financiën extra hulp toe te zeggen. Althans er kwam niets over zijn lippen dat als zodanig kon worden uitgelegd. Veel kleine ondernemers – vooral in de detailhandel – staat het water tot aan de lippen. Ze krijgen wel steun – misschien zelfs ruime steun – maar niet genoeg om nog veel langer het hoofd boven water te houden. Daarmee zijn de tientallen uitgekeerde miljarden voor een belangrijk gedeelte weggegooid. Na uitstel van executie gaan de bedrijven en de bijbehorende banen immers toch verloren. Wat blijft is een Alpenlandschap aan oninbare schulden in de particuliere sector. Dat is de consequentie van Hoekstra’s neiging om niet een extra greep in zijn diepe zakken te doen.

Hoekstra was over een andere zaak zondagochtend wel duidelijk: we mogen de gestegen staatsschuld niet doorgeven aan de volgende generatie. Dat is een fataal principe. Het betekent dat hij de fout van de kredietcrisis wil herhalen, een recessie verdiepen door te bezuinigen op de overheidsuitgaven. Gezien de ervaringen in het verleden weten we nu al waar dit op uit zal draaien: een verdere afbraak van sociale en collectieve voorzieningen. Onder Hoekstra wacht Nederland een lange tijd van maatschappelijke verwaarlozing.

De explosie van de staatsschuld is het gevolg van een uitzonderlijke crisis, de zwaarste in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Die moet je juist wel aan de komende generaties nalaten, aan onze kinderen en kindskinderen. Anders erven zij een uitgewoond land dat door de rest van de wereld aan alle kanten wordt weggeconcurreerd. Je leest wel eens een bericht over een zwerver die dood in het park is gevonden en dan toch honderdduizend euro op de bank heeft staan. Dat ongeveer zal Hoekstra bereiken.

Het is van eminent belang dat het MKB – de ruggengraat van de Nederlandse economie – zo heelhuids mogelijk uit de coronacrisis komt en straks na het wegebben van de pandemie zich zo breed mogelijk kan ontplooien. Dan mag het niet gehinderd worden door de staat als genadeloze schuldeiser en klanten die door de bezuinigingen aan een verarmingsproces ten prooi vallen.

De komende generaties hebben recht op een Nederland met een uitgekiend verdienmodel, zodat zij in welvaart kunnen leven. Het is dan billijk als je de schulden die voor de wederopbouw zijn gemaakt, in een eeuw of zo afbetaalt. Ze zullen niet zo zwaar op de schouders van de goedverdienende volgende generaties rusten als de armoe die Hoekstra voor ze in petto heeft want die is het gevolg van zijn bekrompen visie op de economie. Kijk uit met die man.

Update: het Catshuisoverleg van afgelopen zondag leverde niet alleen een verlenging van de lockdown met minstens 3 weken op maar ook de toezegging van het kabinet om extra steun te geven aan het getroffen bedrijfsleven. Over de aard en de omvang van die steun is nog niets bekend, wel dat het de bedoeling is hulp te bieden rond vaste lasten en afgeschreven voorraden die niet meer verkoopbaar zijn. Het wachten is op persconferenties van de ministers Koolmees en Wiebes.