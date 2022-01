Ongehoord Nederland komt met ‘Zieligste Mens’

Ja, het programma is een knipoog naar de Slimste Mens van KRO-NCRV, erkent Arnold Karskens, de oprichter van Ongehoord Nederland. ‘Zij hebben Maarten van Rossem, wij hebben Viola Holt. Zij doen in zinloze feitjes, wij in gedegen desinformatie. Zo laten we zien echt een aanvulling op het bestel te zijn.’

In de inmiddels opgenomen eerste aflevering nemen drie bekende waplanders het tegen elkaar op, Marianne Zwagerman, Bryan Roy en Gideon van Meijeren. Van Meijeren draagt daarin een concentratiekamp-tenue en vertelt hoe hij door een supermarktmanager werd aangesproken op het niet dragen van een mondmasker. ‘Ik kreeg dus letterlijk de keuze voorgelegd tussen verhongeren en langzaam stikken. Uiteindelijk heb ik voor het mondkapje gekozen, dus nu weet ik precies hoe mensen in de gaskamer zich voelden.’

Tegenslag

Zwagerman ontroerde de jury met het verhaal van haar driejarige zoontje, dat nog steeds ondersteboven is van de roetveegpieten die het Sinterklaasjournaal toonde, een zware breuk met de traditie waarmee het kereltje zo vergroeid was. Het pleidooi van Roy was noch voor de jury noch voor het publiek goed te volgen, maar hij kreeg veel begrip voor het leed dat de reptilians hem berokkenen.

Factcheckers maakten gehakt van de betogen. Van Meijeren zou zich stiekem aan de regels houden, Zwagerman geen zoontje hebben en de reptilians niet bestaan. Karskens ziet het factchecken als een lage streek van KRO-NCRV. ‘Ze gunnen ons het succes niet. Op een castingsessie die we begin januari in Amsterdam hielden, kwamen duizenden mensen af. Dat halen zij nooit. Het Nederlandse volk wentelt zich graag in zelfbeklag en wij geven daar eindelijk een stem aan.’

Een tegenslag voor Karskens is dat Brigitte Kaandorp geen toestemming gaf om haar lied Ik heb een heel zwaar leven te gebruiken als tune voor het programma. Volgens Kaandorp zou het lied satirisch bedoeld zijn. Karskens: ‘Daar geloof ik geen snars van. Ze is natuurlijk onder druk gezet door de elite om ons tegen te werken. Heel jammer, ik wens haar sterkte.’