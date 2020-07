Honderden jaren anderen de les lezen heeft ervoor gezorgd dat de Nederlander niet meer in staat is de hand in eigen boezem te steken

Het blijkt onmogelijk in Nederland, wer-ke-lijk onmogelijk, om een degelijk gesprek te voeren over het virulente en allesomvattende racisme dat miljoenen niet-witte en multiculturele Nederlanders in alle facetten van hun dagelijkse leven meemaken. Zelfs politici, volwassen heren en dames, waarvan je zou verwachten dat ze met een fatsoenlijke opleiding en ervaring in staat zouden zijn een professioneel debat te voeren over wat te doen aan de maatschappij-verscheurende en zelfbeeld-vernietigende systematische oppressie van hun burgers, blijken niet in staat over racisme te praten. Maar uiteraard, volgens oer-Hollands gebruik, eindigde het racismedebat in één en al vingerwijzen en blèren hoe verschrikkelijk de machtige meerderheidsgroep wel niet gediscrimineerd wordt door al die minderheden.

Jawel, systematische uitsluiting op de arbeids- en woningmarkt, virulent racisme bij de politie, het weigeren van diversiteit in publieke ruimtes, een curriculum dat lovend spreekt over tijden van koloniale massa uitbuiting, een volledig witte wetenschap, slavernij, enzovoorts, zijn allemaal problemen die we die verrekte ‘zwartjes’, Turken en Marokkanen moeten aanrekenen.

Het land blijkt niet in staat tot zelfreflectie, en dat is al zolang ik op deze aardbodem leef. Wat een buitengewoon staaltje onkunde werd daar in de Tweede Kamer tentoongespreid. Miljarden kunnen ze uitkeren aan een megabedrijf als KLM, daar zijn de heren en dames in de Tweede Kamer goed in, onze belastingcenten (ja ook van ‘zwartjes’, Turken en Marokkanen) cadeau doen terwijl we nog steeds als tonijnen in een blik tegen elkaar aangedrukt moeten vliegen (tijdens Corona). Maar een fatsoenlijk gesprek over, en maatregelen tegen, racisme? Decennia hebben we het er al over en geen mallemoer krijgt het voor elkaar. He-le-maal niks. Twintig jaar geleden zaten de heren en dames politici al te blaten over ‘hullie moslims’ en vandaag de dag doen ze het nóg. Ja, u leest dat goed, tijdens een racismedebat. Werkelijk waar.

Het superioriteitsdenken dat in het leven was geroepen om het eigen geweten te sussen tijdens honderden jaren koloniaal misbruik van niet-Europese volkeren, heeft de mogelijkheid tot zelfreflectie, schaamte en nederigheid zo ontzettend naar de Filistijnen geholpen, dat onze politici het werkelijk niet voor elkaar krijgen om tijdens een debat over racisme minderheden niet te gaan discrimineren. Ja u leest dat goed, enkel in Nederland, waar de systematische en continue discriminatie van minderheden in de schoenen wordt geschoven van diezelfde minderheden.

Het is zo ongelooflijk moedeloos makend. De totale onkunde van ons leiderschap een degelijk gesprek te voeren over structureel racisme. Het besef dat je minstens nóg een generatie moet wachten aangezien het gros van de boomergeneratie al te zwaar geïnfecteerd is met het superioriteitsdenken waardoor ze de kunst om naar zichzelf te kijken simpelweg nooit hebben mogen leren.

Dit krijg je wanneer je opgroeit in een land waarin jij altijd tot de meerderheidsgroep hebt behoord en werkelijk geen flauw benul hebt van hoe ontzettend anders de alledaagse realiteit is wanneer je een kleurtje hebt. Je bent namelijk opgegroeid met een schoolsysteem waarin geschiedenislessen een propagandapraatje zijn voor je lands daden in het verleden, opgegroeid met vrienden en vriendinnen die qua uiterlijk allemaal op je lijken, opgegroeid je nooit onveilig te voelen wanneer je politie op straat ziet, opgegroeid nooit te voelen dat je landgenoten je in publieke ruimtes vermijden om hoe je eruit ziet, opgegroeid zonder dat je cv continu wordt afgewezen, opgegroeid zonder in winkels gevolgd te worden door beveiliging, opgegroeid zonder telkens te hoeven horen op tv of te lezen in de krant hoe achterlijk mensen die op jou lijken wel niet zien.

Jawel, je bent opgegroeid zoals het opgroeien als een volwaardig mens hoort te zijn. Maar die luxe hebben velen van ons niet. En die luxe wensen wij allemaal.

Wat het racisme debat haarfijn blootlegde is iets dat al heel lang duidelijk is: ons lands totale onkunde om naar binnen te kijken, om in te zien dat fouten bij jezelf kunnen liggen. Die onkunde is het resultaat van honderden jaren enkel naar andere landen, of mensen die er anders uitzien, te wijzen. Wat zeg ik? Zelfs apartheid wordt aangeduid als een Zuid-Afrikaans probleem zonder te vermelden dat het een oer-Hollandse uitvinding is die door etnische Nederlanders tot op de dag van vandaag in leven wordt gehouden. Honderden jaren anderen de les lezen heeft ervoor gezorgd dat de Nederlander niet meer in staat is de hand in eigen boezem te steken.

Totaal in de overdrive gaan ze daar in de Tweede Kamer, maar ook in de media, als het woord racisme ook maar wordt genoemd. Ik leerde het als kind al vroeg, hoe harder een mens schreeuwt als reactie op wat je zegt, hoe meer hij weet dat er diep in hemzelf iets mis is. Werkelijk, helemaal knetter gingen ze in de Tweede Kamer: rotte vis, parasitaire asielzoekers, zwarten zus, moslims zo… Hunnie, hunnie, hunnie, sullie, sullie sullie. Wijzen wijzen, en nog eens wijzen en zo hard mogelijk schreeuwen zodat we nóg stééds niet naar onszelf hoeven te kijken. Zolang wij het in en in verrotte racistische systeem maar niet hoeven te bevragen en miljoenen Nederlanders gedoemd blijven een tweederangs leven te leiden. Inderdaad, omdat onze volksvertegenwoordigers het simpelweg niet kunnen, werkelijk niet kunnen, om het eigen falen in te zien en de eigen failliete cultuur te bevragen.

Ik heb het al eerder gezegd. Wij hoeven niets, maar dan ook werkelijk niets van deze gevestigde generatie politici te verwachten. De etnisch homogene linkse partijen doen enkel lipservice waar het gaat om racisme, maar maatregelen ho maar. SP, GroenLinks, of PVDA… Vergeet het. Deze zogenaamd linkse partijen zullen nimmer mijn stem nog krijgen.

Het is een generatie politici die geen flauw benul heeft van wat de dagelijkse realiteit is van een gekleurde of multi-etnische Nederlander. Geen enkel besef, en ze heeft ook niet de behoefte om oprecht te begrijpen hoe dat is. En daarom zullen zij het ook nooit in zich hebben om zich hard te maken voor systematisch achtergestelde mensen.

Neen, een miljardenbonus voor KLM, daar zijn ze goed in.