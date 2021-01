Amerika-deskundigen hebben het er maar druk mee. ‘Ongekend.’ ‘Diep verdeeld land.’ ‘Komt het wellicht toch door Hillary?’ Enzovoorts. Maar zullen we het ook even over Nederland hebben? Complottheorieën? Ze klinken in ons parlement, inclusief de omvolkingstheorie door PVV en FvD. Intimidatie van de media? De NOS moest de logo’s verwijderen van de busjes waarmee ze rondrijden en steeds vaker worden journalisten en cameramensen belaagd. Antisemitisme? Ook, en niet alleen bij domrechts of islamisten (hoi, Thierry).

Het belagen van de gebouwen van de democratie? Met een trekker kom je dat provinciehuis wel in. Het belagen van volksvertegenwoordigers? Na de politieke moord op Pim Fortuyn is het nooit weggeweest, Geert Wilders wordt al jarenlang ernstig bedreigd, maar denk ook aan de recente agressie tegen Pieter Omtzigt. Verdacht maken van de rechterlijke macht? Check. Demoniseren van de media? Check.

Als er iets fragiel is dan is het de democratische rechtsstaat. Die moet actief verdedigd worden. Daar zijn alle mensen van goede wil voor nodig. Het verdedigen van feiten. Het open debat. De trias politica en de vrije pers. Ze zijn alle essentieel voor onze toekomst.

Wat gebeurde in Washington is een waarschuwing voor alle democraten. Fascisme is niet om te lachen, ook al zijn de kijkcijfers hoog. Bescherm de democratie, don’t take it for granted.