Oorlog maakt alles kapot wat je lief is

In gedachten ga ik terug naar mijn geboortedorp dat in 1993 platgebrand is.

Een vriendin belt mij en ik leg het boek neer dat ik aan het lezen ben. Ik neem mijn telefoon op. Na de vragen over het weer hoe het gaat vraagt ze: “Celal, volg je ook de gebeurtenissen in Oekraïne? Het is verschrikkelijk wat er daar allemaal gebeurt.” Ik volg het zeker, vanaf de eerste dag. “Het is inderdaad verschrikkelijk om te zien hoe de burgers op de vlucht zijn. Dit is een oorlog en ik hoop dat hij heel snel stopt,” reageer ik.

Terwijl ik op mijn laptop schrijf over de oorlog in Oekraïne, klinkt op de achtergrond muziek van Sakiro. Hij is een dengbej (Dengbêj is een Koerdisch muziekgenre) en zeer bekend onder de Koerden. Je kunt hem zien als een Koerdische Pavarotti. Met zijn prachtige stem brengt hij mij in mijn gedachten terug naar mijn geboortedorp dat in 1993 platgebrand is door het Turkse leger, waardoor mijn ouders moesten vluchten naar Istanbul.

Het Russische leger is al vier dagen bezig om Oekraïne op een wrede manier te bezetten. Vladimir Poetin heeft vandaag opdracht gegeven om de kernwapens op scherp te zetten. Wat bezielt hem? Wat is hij van plan? Tot hoever mag hij gaan voordat het Westen moet ingrijpen, vraag ik me af?

Het is afschuwelijk om te zien hoe de mensen daar leven. Machteloos en verdrietig moeten ze een keuze maken tussen het leven en de dood. Miljoenen vrouwen, kinderen, moeders, vaders, ooms, tantes, dochters, zusjes, broertjes, buren slaan op de vlucht in de hoop dat ze ergens hun leven in alle veiligheid voort kunnen zetten. Veilig kunnen slapen, eten drinken, dromen. Dat hun kinderen weer durven te dromen om zonder angst voor al die bommen te kunnen voetballen. Dat hun vogels zonder angst durven te vliegen.

Ik dacht aan beelden van de oorlog in Joegoslavië, Efrin, Sinjar, Rojava, Halabja en ander verschrikkelijk geweld. Ik gun niemand om ooit in zo’n situatie terecht te komen. Oorlog maakt alles kapot wat mooi is. Oorlog vermoordt kinderen, vrouwen, dieren, bomen, planten, bloemen. Oorlog maakt van mensen vluchtelingen, oorlog veroorzaakt trauma’s, angst, nachtmerries. Oorlog maakt alles kapot wat je lief is.