Ik droomde vannacht van de ideale wereld. Nou ja, een bijna-ideale wereld, want er was wel corona. Maar BioNTech/Pfizer was al in de lente van 2020 begonnen om in samenwerking met Bill Gates fabrieken in te richten die haar vaccin konden produceren. Omdat het probleem van de lage bewaartemperatuur al meteen bekend was, begonnen rond die tijd alle koeltechnische bedrijven over de hele wereld met het produceren van vrieskisten en vriestransportmiddelen. Niet alleen het patent van BioNTech/Pfizer, maar ook dat van Moderna was met een redelijke vergoeding genationaliseerd, of beter nog, geïnternationaliseerd door de G20 en de VN. Oxford-AstraZeneca had de eer al aan zichzelf gehouden en het patent meteen vrijgegeven. Het vaccin werd in september 2020 al met honderden miljoenen vaccins per maand geproduceerd.

Alles in afwachting van de goedkeuring, waarvoor een speciale globale spoedprocedure werd ingericht door de G20 en de Verenigde Naties. Het plan was ingericht om wereldwijd de inentingen te starten in november 2020. Daarvoor werden alle huisartsen, ziekenhuizen, geneeskundige diensten, tot aan de wijkverplegers toe, in stelling gebracht en de teststraten omgebouwd tot prikplekken. Een wereldwijde brigade van Artsen zonder Grenzen en het Rode kruis was met trainingsprogramma’s begonnen in arme landen.

Doordat er ook na de eerste golf in een groot internationaal wetenschappelijk programma zorgvuldig werd uitgedokterd welke preventieve maatregelen er wel of niet moeten worden genomen zag ik in mijn droom ook geen tweede golf. Het was, door zorgvuldige bestudering van de overdracht van het virus, duidelijk wanneer er mondkapjes, winkelsluitingen, avondklokken moesten worden ingezet.

Een Engelse variant kwam in mijn droom niet voor. Trump en Bolsenaro evenmin. Op hun plekken zaten andere grijze, wijze vrouwen of mannen. Er waren ook geen draaikonten als Rutte of De Jonge die samen met wat weifelende deskundigen van het RIVM de ene stommiteit op de andere stapelden. Er stond een premier die daadkrachtig aansluiting vond bij haar collega’s in de EU en de rest van de wereld.

Op 1 april 2021 werd Covid-19 definitief bedwongen.

Het was gewoon jammer om wakker te worden in een wereld waarin je weet dat het nog zeker tot medio 2023 gaat duren voordat die coronavrij is. En dat pas in 2025 het kabinet Rutte IV valt, omdat ze allemaal best wel wisten hoe verkeerd ze bezig waren op hun zielige vierkante postzegel in de wereld. In datzelfde jaar wordt ook de farmaceutische industrie voor het gerecht gedaagd wegens misdaden tegen de mensheid uit winstbejag. En het voorarrest van Trump wordt opnieuw wordt verlengd.

Een minuut voor twaalf: globalisering van het coronaprobleem is de enige oplossing