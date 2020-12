De grote fout is dat wij hier in dit land het doel uit het oog hebben verloren: zoveel mogelijk teringherrie maken om de geesten de stuipen op het lijf te jagen

De beeldvorming rond Oud en Nieuw, zoals die uitgaat van overheid en media, is vooral negatief. Het wordt een totaal ‘mag niet’-gebeuren. Je mag geen vuurwerk afsteken omdat daar gewonden bij vallen die bijdragen aan de druk op de overvolle ziekenhuizen. Het is verboden elkaar te ontmoeten. Dan komt er weer zo’n lul met vingers die plechtig verklaart dat de jaarwisseling dit jaar anders zal zijn dan anders. Hij dreigt bovendien met harde actie tegen spelbrekers die de ‘coronaregels aan hun laars lappen’. “Doe het niet voor jezelf”, voegt hij er streng aan toe, “doe het voor het overwerkte zorgpersoneel of voor je grootouders”. Er was zelfs een hoge wout die gericht schieten door de politie in het vooruitzicht stelde.

Kijk, daar worden we niet vrolijker van met zijn allen. Daar hebben wij, zoals we het in Schiedam, de stad van burgemeester Lamers zeggen, geen reet aan. Dit zal niet leiden tot een vuurwerkvrij oudjaar. Wat dan wel? Doordringen tot de kern van de zaak!

Iedereen met meer dan anderhalve hersencel weet dat onze voorouders zo rond de kortste dag van het jaar zoveel mogelijk lawaai maakten om de boze geesten weg te jagen. Ze bliezen op hoorns, ze trommelden op opgespannen huiden, zij zetten met zijn allen een enorme keel op. De moderniteit heeft er voor gezorgd dat dit effect met minder moeite kon worden gesorteerd door het teweegbrengen van ontploffingen en het afschieten van kanonnetjes met los kruit. Dat vuurwerk is dus een middel, geen doel.

De grote fout is dat wij hier in dit land het doel uit het oog hebben verloren: tussen pakweg elf uur ’s avonds en twee uur ’s nachts zoveel mogelijk teringherrie maken om de geesten de stuipen op het lijf te jagen. Nog onlangs stelden enkele geestelijken voor om tijdens de jaarwisseling alle klokken van Nederland te luiden. Zelfs Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP, juichte dit voorstel toe. Het zou mooi zijn maar het is niet meer dan een begin.

Van de burgers mag medewerking worden verwacht. Nu rotjes donderslagen en vuurpijlen verboden zijn, hebben wij nog altijd op zolder wel van die vuvuzelas liggen, overschot van een of ander voetbaltreffen. Haal ze tevoorschijn. Ga op het balkon of in de tuin staan. En blaas er op los.

Speel met de ramen open op elektronisch versterkte muziekinstrumenten. Het hoeft niet zuiver te zijn, als het maar hard is. Sluit je computer aan op een versterker. Zet boxen in het kozijn met de ramen open. Volumeknop op max.

En dan hebben we ook nog de moskeeën die vaak over een externe geluidsinstallatie beschikken. Nu kunnen ze zich in de hele stad hoorbaar maken. Niet met gebeden – dat zou profanatie zijn – maar met oude nummers, bijvoorbeeld van Haifa Wehbe.

God is goedertieren. Die heeft daar voor deze ene keer zeker geen problemen mee. Bovendien is het een voorproefje van het paradijs. Denk ook aan de mogelijkheden van de djembé en alle andere percussie instrumenten ter wereld. Wat je daar een decibellen uit kunt krijgen.

Het kost natuurlijk meer moeite dan het afstreken van vuurwerk. Er wordt een daadwerkelijke inspanning van je gevraagd. Maar dat is de moeite waard voor een geslaagd Oud en Nieuw.

Nog een tip: als U nummers uitzoekt om versterkt over straat te laten schallen, neem dan muziek uit Kinshasa.

Die is geweldig. Neem wel de vastgestelde tijden in acht: in de nacht van 31 december op 1 januari van 23.00 tot 02.00 uur. Dan luiden wij 2021 op waardige wijze in.