Column: Als je een kerncentrale, zoals door Rutte gesuggereerd, in Delfzijl plaatst, komt de fall-out niet eens de Afsluitdijk over.

Een fantastische oplossing voor het energieprobleem. Een supergrote kerncentrale bouwen in het aardbevingsgebied Groningen. Het lost meteen een aantal problemen op. Want over kerncentrales in aardbevingsgebieden hebben we natuurlijk na Fukushima (Japan 2011) niets geleerd.

Het gezeur van die Groningers dat ze worden achtergesteld is meteen opgelost. Ook de vergoedingen voor de aardbevingsschade kunnen we in onze zak houden. Misschien kunnen we zelfs weer gas uit de grond halen afhankelijk van hoe de wind stond toen de kerncentrale ontplofte.

Bij de ramp in Tjernobyl was de straal waarbinnen land onbruikbaar werd 100 kilometer. Als je een kerncentrale, zoals door Rutte gesuggereerd, in Delfzijl plaatst komt de fall-out niet eens de Afsluitdijk over. Oké, het grootste deel van Groningen en Drenthe wordt ook onbruikbaar, maar dan zijn we ook voor een groot deel van het boerenprobleem af. Het helpt ook beetje tegen de overbevolking (10% minder bevolking). En Zwolle en Enschede blijven gespaard.

Nucleair afval is ook geen probleem. Dat storten we gewoon in de oceaan waar nu al enorme hoeveelheden liggen in deels al lekkende vaten. Of op andere bekende dumpplaatsen zoals Nova Zembla of Antarctica waar het nog zeker wel een jaar of twintig duurt voordat de ijskap gesmolten is en de nucleaire shit in zee terecht komt. Verdunnen en in zee dumpen schijnen we ook al uit te proberen. Ach, in de oceaan zwemt tegen die tijd toch geen vis meer, door overbevissing en plastic dump. Ook zijn er plannen om het de ruimte in te schieten. Voordeel daarvan is dat als het misgaat, de pijn veel gelijkmatiger verdeeld wordt, want als de hemel naar beneden komt hebben we allemaal een nucleaire hoed.

Een plan om het op te slaan tussen de tektonische platen moet nog even verder uitgedacht worden. We moeten nog even berekenen wat voor effect dit heeft bij vulkaanuitbarstingen, en hoe ver de nucleaire as dan reikt. Dat weten we nog wel uit 2010, toen in IJsland een vulkaan uitbarstte, waarbij de as helemaal in Zuid-Italië een vliegtuig neer kon halen.

Wel moeten we ons afvragen of we er ook een in Borssele zouden moeten bouwen. Dan bereikt de fall-out onze politieke hoofdstad Den Haag (afstand 72 km hemelsbreed) en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dan moeten onze politici (mits ze op tijd de benen hebben genomen) straks hun nieuwe Tweede Kamer in Amsterdam gaan bouwen en wie wil daar nou wonen?

Misschien is Zuid-Limburg een goede suggestie. Die Limbo’s voelen zich toch al geen Nederlanders en dat gedeelte van Brabant dat wordt meegepakt moet z’n carnaval dan maar in Breda gaan vieren want dat blijft net gespaard.

Hoeveel geld wordt er ook weer in onderzoek naar de energietransitie gestoken? Tientallen miljoenen volgens het Nederlands Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut. Kunnen we daar niet eens tientallen miljarden van maken en – net als voor Covid – binnen een of twee jaar een oplossing vinden voor de energietransitie in plaats van gewoon ergens een paar kerncentrales neer gooien?

Ik ben echt wel klaar met Rutte, maar ook met al die andere lijsttrekkers van links en rechts die met hun kop in het zand aan hun vierjaarlijkse stoelendans bezig zijn zonder een echte visie op de toekomst.

Een minuut voor twaalf: laat iemand met verstand regeren