Opletten Jetten, trap niet in biomassaplannen Timmermans

Aanstaande vrijdag 21 januari schuift onze nieuwe Klimaatminister, Rob Jetten, voor het eerst aan bij een belangrijke bijeenkomst met de Europese klimaat- en milieuministers in het Franse Amiens. Doel van de bijeenkomst is alle neuzen dezelfde kant op krijgen over het ambitieuze, Europese klimaatplan. Tenminste als het aan Frans Timmermans ligt, vice-president van de Europese Commissie, samen met Diederik Samsom bedenker van dit plan. De vraag is evenwel of het klimaat hiermee gediend is. Het is aan Jetten om zich niet in de luren te laten leggen door ‘groene’ (biomassa)utopieën maar op te staan voor de erbarmelijke staat van klimaat en biodiversiteit. En Frans Timmermans duidelijk te maken dat hij de verkeerde afslag heeft genomen.

Timmermans is vrijdag zelf ook aanwezig om zijn plan (in 13 klimaatwetten) bij de Europese ministers in te masseren. Want niet eerder was de oppositie zo groot. Wereldwijd wordt hardop getwijfeld aan de ambities van Timmermans door wetenschappers, bewoners, actiegroepen en zelfs politici. Niet alleen over legitimiteit en oprechtheid van de ambities maar ook over de achterliggende belangen. Is het klimaat gediend bij de klimaatplannen van Timmermans of is de (energie)industrie de grote winnaar?

President Macron is ook aanwezig. In het licht van zowel de Franse verkiezingen als het Europees voorzitterschap een cruciaal moment voor hem om zijn slag te slaan. Timmermans en Macron ontmoeten elkaar halverwege. Europese ministers schuiven aan. De tweestrijd tussen Macron en Timmermans is nog onbeslist. Zal Timmermans als Klimaatbaas van Europa, het Europese grootgewicht, Macron, kunnen verslaan? Aan ambitiedrift zal het niet liggen. Timmermans wil, recent gesteund door een eredoctoraat in eigen land, als duurzame profeet de geschiedenis in gaan. Of de weg daarnaartoe werkelijk groen lijkt hieraan ondergeschikt, gezien het biomassadossier van Timmermans. Ondertussen pleit Macron voor doorgaan met gas en kernenergie.

Timmermans heeft daarom haast om zijn Europese collega’s te overtuigen van zijn klimaatplan ‘Fit for 55’. Meest delicate onderwerp op tafel hierbij betreft het voorstel voor de nieuwe Richtlijn hernieuwbare energie (RED). Biomassaverbranding speelt daarbij een hoofdrol. De verbranding van hout van bossen en zogenaamd restafval van zagerijen wordt door Timmermans aangeprezen als belangrijk ‘groen’ onderdeel van de nieuwe richtlijn. Maar honderden wetenschappers geven sinds jaar en dag aan dat het met biomassa dweilen blijft, met de kraan open. Zij schreven dit jaar een brief aan de wereldleiders. Deze brief, net als de oproep van inmiddels meer dan een kwart miljoen Europeanen aan Timmermans, biomassa uit de Europese richtlijn te halen, mocht niet baten. Dit terwijl iedereen weet, Timmermans incluis, dat de CO2-uitstoot van houtverbranding hoger is dan die van gas en steenkool. Het duurt decennia, zo niet eeuwen voordat nieuwe aanplant van bossen (monoculturen) deze CO2 uitstoot weer heeft vastgelegd. Die tijd hebben wij niet. Het klimaat wacht niet. Daarnaast is de systematische kaalkap voor het benodigde hout voor biomassaverbranding desastreus voor de biodiversiteit die nu al bijna bezwijkt.

D66, de partij van Jetten, heeft in de vorige regeerperiode als coalitiepartij openlijk afstand genomen van biomassaverbranding. Mede door D66 is afgelopen februari een Kamermotie aangenomen om de nieuwe biomassasubsidies op te schorten tot er een afbouwplan voor biomassaverbranding is, conform het SER-advies, in de zomer van 2020. In het nieuwe regeerakkoord wordt herhaald dat biomassaverbranding voor klimaatdoeleinden zo snel mogelijk moet worden afgebouwd. Maar concreter dan dat wordt het vooralsnog niet. Om deze reden zorgt biomassa in Nederland als tot ver daarbuiten, blijvend voor veel onrust in de samenleving. Zie de aanhoudende protesten bij de grootst geplande biomassacentrale Diemen van Vattenfall maar ook in Brussel stonden afgelopen najaar actiegroepen uit alle lidstaten, namens meer dan 250.000 Europeanen, te protesteren bij het parlementsgebouw. Dit alles moet Rob Jetten meer dan voldoende munitie geven om Timmermans en zijn Europese collega’s van repliek te dienen. Europa moet zijn bossen beschermen en dus biomassa uitsluiten van de Europese energierichtlijn. Wil D66 echt furore maken met nieuw leiderschap, dan is dit het moment. Boter bij de vis graag.

Dr. Fenna Swart, voorzitter Comité Schone Lucht

Drs. Maarten Visschers, bestuurslid Leefmilieu

Drs. Johan Vollenbroek, voorzitter Mobilisation for the Environment