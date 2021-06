Sinds de mondkapjesplicht heb ik met enige moeite mezelf deze gewoonte aangeleerd. Ik vond het lastig om er altijd aan te denken maar vooral mijn gevoelige huid had er moeite mee. Toen ik er langzamerhand aan gewend raakte, vond ik het iets minder vervelend. Nu de versoepelingen voor mijn gevoel veel te snel worden doorgevoerd is het constant overwegen wat ik wel en niet kan. Zolang het virus er nog is, blijf ik voorzichtig.

Zo heb ik besloten om voorlopig de grote boodschappen online te bestellen. Dit scheelt voor mij veel prikkels en zo kan ik op m’n eigen tempo wennen aan alle versoepelingen. Toch wil ik mezelf niet helemaal vervreemden van dagelijkse prikkels en zal ik toch af en toe naar de winkel blijven gaan. Zo moest ik afgelopen zaterdag op de dag dat de nieuwe regels waren ingegaan boodschappen halen. Op Twitter las ik dat mensen die bewust kiezen om een mondkapje te dragen het nodige commentaar krijgen.

Ik zat in tweestrijd: wel of geen mondkapje op. Ik ging op een rustig tijdstip en niemand had er meer een op, dus besloot ik het niet te doen. Ik wil niet het gevoel hebben dat ik buiten de boot val als ik mezelf wil beschermen. En ja, hett was fijn om weer vrij te kunnen ademen in de winkel. Je zou verwachten dat ik me blij en opgelucht voel dat het niet meer hoeft. Niets is minder waar. Ik voel me onder druk gezet om vooral met de grote groep mee te doen. Dat je commentaar kunt krijgen als je een mondkapje op zet zit me behoorlijk dwars. Waarom kunnen we elkaar niet meer in onze waarde laten in plaats van altijd maar elkaars keuze te bekritiseren? We vierden met z’n allen Bevrijdingsdag vol overtuiging van onze vrijheid. Maar hoe vrij zijn we zolang we elkaar niet deze vrijheid geven, of het nu gaat om het vaccineren of het wel of niet dragen van een mondkapje?

Een ieder die besluit een mondkapje te dragen doet dit wegens persoonlijke redenen. Zolang het virus er nog is, kan dit mijns inziens alleen maar verstandig zijn. Nog niet iedereen is volledig gevaccineerd en het is maar afwachten of het in september inderdaad goed zal blijven gaan als iedereen weer terug is van vakantie. Ik zou het dan ook fijn vinden als de versoepelingen met betrekking tot de anderhalve meter afstand gewaarborgd blijven. Ik merk dat mensen de regels minder nauw nemen nu het virusgevaar lijkt af te nemen. Ik zal deze zomer in ieder geval nog weinig wilde plannen hebben. Voorkomen is beter dan genezen.