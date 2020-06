De beslissing van energiereus Vattenfall om te wachten op het advies van de overheid over biomassa, voordat ze beginnen met de bouw van een biomassacentrale voelt als een nieuwe tegenslag in de strijd tegen fossiele brandstof. Vorige maand kwam Michael Moore al met een (overigens nogal ongenuanceerde) documentaire waarin zonne- en windenergie-projecten werden afgebrand. Een klap in het gezicht van de klimaatbekenners. Nu is er ineens weer onzekerheid over een ander hernieuwbare energievorm en moeten we wachten op de overheid (of haar deskundigen) voor we weten of we op de goede weg zitten.

Als Tesla rijdende en cava zippende klimaatgek met een biomassakachel in zijn kelder krijg ik wel een beetje benauwd. Zes jaar geleden leek het dé oplossing. Ik moest de kachel wel al na drie jaar ellende wegens kinderziektes vervangen maar dat gebeurt nou eenmaal als je wilt pionieren. De vervanging werd goedgemaakt door de overheid die inmiddels 3500 euro subsidie gaf bij de aanschaf van een pelletkachel.

Maar nu is daar de grote twijfel. Biomassa is in principe CO2 neutraal maar de productie van bijvoorbeeld vloeibare biomassa en pellets, alsmede het vervoer (vanuit bijvoorbeeld Canada), haalt dat voordeel wel weer voor een deel weg. Bovendien levert het bij verbranding stikstof, fijnstof en andere luchtvervuiling op.

En wat zeggen de deskundigen? Milieucentraal toch een van de autoriteiten als het over vergroening gaat heeft een enerzijds anderzijds verhaal op haar site maar raadt een pelletkachel toch nog aan. Milieudefensie, ook een autoriteit vindt dat je wel mag verbanden maar alleen resthout uit de omgeving. Je vraagt je af welke deskundige Rutte c.s. in dit geval raadplegen.

Ik zal de verwarming deze winter wel weer een graadje lager zetten.