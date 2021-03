Sylvana zit er voor mij, opgegroeid op het platteland. Het is heel hard nodig dat er iemand in de Kamer zit die een stem geeft aan al die mensen die nooit gehoord worden.

Aan Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid voor de BoerBurgerBeweging (BBB),

Ik zag u bij Jinek, uw aanval op Sylvana Simons. U noemde het geen aanval, maar dat was het wel. En precies daarover wil ik het hebben. Over de manier waarop u het gesprek domineerde. U wilde een punt maken. Het punt dat u recht van spreken heeft omdat u zoveel mensen van het platteland vertegenwoordigt, terwijl Sylvana in uw ogen alleen die paar mensen vertegenwoordigt die moeilijk doen over Zwarte Piet.

Het lijkt of ik nu chargeer maar ik ben bang dat ik dit sentiment nog onderkoeld weergeef. U zei dat het een oprechte vraag was. U stelde niet eens een vraag. Sylvana moest na een betoog waar geen eind aan leek te komen zelfs vragen om die vraag. Haar antwoord onderbrak u een paar keer ruw om nogmaals een betoog te houden. En dan o, ironie, zegt u dat u er geen Caroline show van wil maken. Dat was precies wél de bedoeling van uw betoog.

Beste mevrouw Van der Plas, Sylvana zit er voor iedereen, en vooral om mensen te beschermen tegen uw soort vijandelijkheid. Ik werd bij het kijken fysiek onwel, omdat het traumatische ervaringen opriep van al die keren dat ik op een vergelijkbare manier werd gemangeld door mensen die het een zeggen en het ander bedoelen. Mensen die verbaal over me heen lopen en me vertrappen onder een sausje van redelijkheid. “Ik stelde alleen maar een vraag.”

Jinek liet dit gebeuren. Ze is géén talkshow host, laat staan een goede. Ze is een showmaster van een goed geoliede kijkcijfermachine.

Sylvana zit er voor mij, opgegroeid op het platteland. Het is heel hard nodig dat er iemand in de Kamer zit die een stem geeft aan al die mensen die nooit gehoord worden. Heeft u de haatreacties gezien die ze gekregen heeft? Een nieuwssite heeft de comments moeten sluiten. Zij zit er namens de mensen die dit soort haat dagelijks over zich heen krijgen. Persoonlijk vind ik dat belangrijker dan het economisch belang van boeren.

Zelfs als we er een getalsmatig spelletje van zouden maken, dan zou daar uit komen dat er heel wat meer burgers worden gemangeld door onze regering dan dat er boeren worden benadeeld. Blij dat ik het uitgeschreven heb. Het zat me heel erg dwars. Mijn lijf had eerder door dan ik wat er gebeurde. Blij dat ik nu op kon schrijven wat ik nooit onder woorden kreeg. Weet je Caroline. Je had ook gewoon kunnen zeggen: “Wat goed dat onze belangen nu in de Kamer komen. Waar kunnen we op samenwerken?”

PS: Ik hoop heel erg dat u er vooral zit voor de ecologische boeren. Die hebben het nodig, de industriële boeren hebben al een hele grote lobby.

PPS: Moet ik ook nog wijzen op het gedogen van intimiderende boerenprotesten in vergelijking met het heel snel wegsturen van mensen die voor het klimaat protesteren? U mag echt flink wat toontjes lager in uw verontwaardiging.

Nawoord:

Je plaatst een reactie op twitter.

Dé grote truuk:

Je valt iemand aan.

Mensen zeggen er wat van.

Vervolgens doe jij alsof je degene bent die wordt aangevallen.

De hele manipulatieve trukendoos opengehaald in je eerste twee dagen.

Je bent géén aanwinst in de politiek.

Zoek even op internet naar DARVO, dat is wat u doet.