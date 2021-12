Overheid, help ondernemers die failliet dreigen te gaan door corona

Veel ondernemers en zzp’ers gaan door de vele lockdowns van de afgelopen twee jaren met een uiterst onzeker gevoel het nieuwe jaar in. Redden we het nog wel? Of is een faillissement niet meer te vermijden? Die vragen stellen veel ondernemers zich thans. Evenals de vraag welk perspectief de overheid hen biedt als ze daadwerkelijk in 2022 failliet mochten gaan?

De politiek en het nieuwe kabinet zouden zich in 2022 snel moeten buigen over de vraag hoe we als samenleving om wensen te gaan met voornoemde vragen. Maar ook hoe de overheid om moet gaan met een berg aan nog niet geïnde, uitgestelde belastingschulden. Dergelijke schulden kunnen niet altijd worden ingelost door een langere afbetalingstermijn te geven. Daarvoor is immers vereist dat er eerst weer flinke inkomsten en winsten worden gegenereerd.

De inningspraktijk van achterstallige belastingen leert dat elk bedrijf dat in zwaar weer heeft gezeten en gelukkig weer winstgevend is, toch alsnog enige tijd later failliet kan gaan omdat de achterstand in betalingen van oude schulden, achteraf te groot blijkt te zijn geweest.

Nederland is verplicht om alle gedupeerde ondernemers en zzp’ers die aantoonbaar al hun spaargeld zijn kwijtgeraakt door de lockdowns, een perspectief te bieden als ze onverhoopt toch als gevolg van deze lockdowns kopje onder mochten gaan.

De gevolgen van een faillissement of schuldensanering onder de huidige wet- en regelgeving in een normale situatie wens je niemand toe. Dat weten alle ondernemers en zzp’ers die dat ooit hebben meegemaakt. Een faillissement als gevolg van corona kun je simpelweg niet meer afdoen met vaak gehoorde dooddoeners als “zelfgekozen eigen risico” en “ondernemen is risico nemen”. Immers: het moeten sluiten van je bedrijf is geen eigen keuze geweest maar opgelegd door de overheid.

Nu onze overheid relatief goedkoop geld kan lenen door onze nog immer relatief sterke economie kan Rutte IV als blijk van nieuw elan, aan alle gedupeerde ondernemers en zzp’ers een helder perspectief bieden voor 2022. Een perspectief dat wel wat extra geld mag kosten. Een perspectief waarbij (gedeeltelijke) kwijtschelding van moeilijk in te lossen achterstallige belastingen niet op voorhand al moet worden uitgesloten.

Het kabinet moet niet terugschrikken voor oplossingen die sterk afwijken van de huidige wet- en regelgeving voor faillissementen en schuldsaneringen. Dat zal de uiterst noodzakelijke sociale cohesie in onze samenleving zeker ten goede komen.

Rutte IV weet inmiddels welke omvangrijke en ingrijpende ellende de toeslagenaffaire en het Groninger gasdossier bij gedupeerde burgers teweeg heeft gebracht. Laat daar vooral na corona geen nieuw dossier “de ondernemerscorona-affaire” aan toegevoegd worden.